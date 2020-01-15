تسوية ترابية لـ930 قطعة في صناعية خورفكان

المصدر: (الشارقة - البيان )

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال التسوية الترابية لـ930 قطعة أرض في الحراي الصناعية بخورفكان وذلك للارتقاء بالبنية التحتية، وتحويلها إلى منطقة متكاملة توفر كافة الخدمات.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة «أن مدينة خورفكان بما تضمه من مشاريع منجزة وقيد الإنجاز وأخرى قيد التخطيط تحوّلت إلى مدينة تضم كافة الخدمات إلى جانب كونها مدينة سياحية، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة».

مضيفاً إن المشروع يندرج ضمن الخطة التنموية للدائرة استجابة لاحتياجات الأهالي والمجلس البلدي في خورفكان، وتم إنجاز التسوية الترابية لـ930 قطعة أرض في منطقة الحراي الصناعية على مساحة 1.7 مليون متر مربع وبلغت كمية القطع اللازمة فيها 2.5 مليون متر مربع أما كمية الردم فوصلت إلى 1.2 مليون متر مربع. وتفصيلاً، قال مدير إدارة الأفرع بالدائرة المهندس محمد بن يعروف:

«إن فرق منسوب الأرض الطبيعية وصل في بعض المناطق بين أعلى سطح للتربة وأدناها إلى 4 أمتار تقريباً».