4448 مركبة بيعت بمزادات «مواصلات الإمارات» 2019

المصدر: دبي - البيان

تمكّنت مواصلات الإمارات من خلال مركز الوطنية للمزادات من بيع 4448 مركبةً مختلفةً من خلال المزادات التي تم تنظيمها العام الماضي 2019.

وضمّت المزادات مجموعة متنوعة من المركبات شملت الثقيلة والخفيفة، والمركبات ذات الدفع الرباعي والصالون، إلى جانب المركبات التجارية والتي تتضمن مركبات بيك أب وحافلات مختلفة السعة، ومركبات متخصصة مثل مركبات الإسعاف.

وتفصيلاً؛ أشار سلمان محمد إبراهيم مدير مركز الوطنية للمزادات:«أن المركز أعلن عن 50 مزاداً خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المركبات المباعة 4448 مركبةً، محققاً بذلك نمواً في قيمة المبيعات بنسبة بلغت 11.4% مقارنة بعام 2018».

وأفاد سلمان محمد:«أن جهود المركز في تسهيل إجراءات المشاركة بالمزادات الإلكترونية أثمرت في تعزيز ثقة المتعاملين وزيادة الإقبال والتنافس على شراء المركبات المعروضة خاصة من المؤسسات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد ومعظم تجار السيارات من داخل الدولة وخارجها، حيث يعمل المركز وفق خطة مدروسة وجداول زمنية محدّدة».