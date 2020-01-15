«الداخلية» تناقش بدبي خدمات حكومة المستقبل

المصدر: (دبي - وام )

شهد الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، فعاليات «ملتقى خدمات حكومة المستقبل» الذي تنظمه إدارة إسعاد المتعاملين بالإدارة العامة للسعادة في إطار برنامج وزارة الداخلية للسعادة وجودة الحياة ضمن فعاليات دبلوم إسعاد المتعاملين الدفعة الخامسة 2019، وذلك بفندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي.

حضر الملتقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية، والعميد الدكتور أحمد السويدي، من وزارة الدفاع، وخالد ناصر الريسي، مستشار مكتب معالي وزير العدل، والمديرون العامون ومديرو الإدارات وعدد من ضباط وزارة الداخلية، وممثلو عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وأكاديمية اتصالات بدبي.

شارك في الملتقى ممثلون عن 49 جهة حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتم خلاله تقديم ورقة عمل في الجلسة الأولى بعنوان «ملامح مستقبل الخدمات الحكومية» قدمها محمد بن طليعة، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وورقة عمل في الجلسة الثانية تناولت موضوع «الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية» قدمها الدكتور عبد الرحمن المحمود، مستشار مكتب الذكاء الاصطناعي.