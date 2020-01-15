أصحاب الهمم بـ «زايد العليا» يشاركون في جهود حماية البيئة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة «النحلة الخضراء» وذلك ضمن أحدث مبادرات المؤسسة التي تهدف لتفعيل دور أصحاب الهمم للحفاظ على البيئة والتوعية بالاستدامة.

ونقلها بمختلف المجالات والممكنات في المجتمع، حيث تم أمس تدشين ورشة النحلة الخضراء لتدوير البلاستيك بمقر مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني التابع للمؤسسة، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وأصحاب السعادة من الجهات الحكومية.

وجرى إبرام عقد اتفاق مشترك في هذا الشأن بين «زايد العليا» ومجموعة الساحل الغربي صاحبة النشاط التجاري في مجال إعادة تدوير البلاستيك بمقر مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني التابع للمؤسسة، ووقّع العقد عن مؤسسة زايد العليا عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسّة.

وعن مجموعة الساحل الغربي جوعان عويضة الخيلي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد الدولية للاستثمار والمفوض بالتوقيع.

ويأتي تدشين الورشة تحت مظلة مبادرات حملة «كن التغيير» العالمية لتغيير المفاهيم حول إمكانات أصحاب الهمم، وتسليط الضوء على دورهم في التنمية.

وتستهدف الحملة إطلاق مبادرات توعوية عن قدرات وقصص نجاحهم، وخلق فرص وظيفية لهم، ولتحقيق التمكين والدمج في المجتمع سعياً لأن تكون دولة الإمارات دولة صديقة لأصحاب الهمم في مختلف المجالات.

وجرى خلال الحفل تسليم 300 ألف عبوة بلاستيكية، جرى تجميعها من 22 جهة على مدى 3 أشهر خلال الفترة من مطلع سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر من العام المنصرم، وذلك بهدف إعادة استخدامها لصناعة الكثير من المنتجات التي تسهم في التخلص السليم من البلاستيك وتحويلها إلى منتج صديق للبيئة.