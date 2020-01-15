مواءمة مبادرات «بلدية عجمان» مع «الاستعداد للخمسين»

المصدر: عجمان - البيان

عقد المجلس الإشرافي بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان اجتماعه الـ3 والذي ترأسه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة رئيس المجلس وبحضور عبدالرحمن محمد النعيمي نائب رئيس المجلس مدير عام الدائرة والأعضاء المستقلين.

واستعرض الاجتماع توصيات الاجتماعات السابقة ونتائج المؤشرات القطاعية ومؤشرات الأجندة الوطنية التنافسية للربع الثالث للعام المنصرم، بالإضافة لعرض تقرير المتسوق السري وتقرير الاستدامة الأول والكتيب الإحصائي.

وأكد رئيس دائرة البلدية والتخطيط أن جميع المؤسسات والدوائر في دولة الإمارات العربية المتحدة تسير وفقاً لرؤى القيادة الحكيمة وتعمل حالياً على مواءمة مبادراتها مع مبادرة الاستعداد للخمسين، موجهاً الجميع بتدشين المشاريع الرائدة التي تتوافق مع توجهات الحكومة الرشيدة وتحقق أهدافها المنشودة.

واستعرض الاجتماع نتائج المؤشرات القطاعية للدائرة حيث تمكنت الكفاءات المؤهلة من تحقيق ما نسبته 93.36% من مستهدفات المؤشرات القطاعية.

والتي تتضمن مؤشر ربط المنشآت بشبكة الصرف الصحي حيث أحرزت الدائرة نسبة متقدمة خلال الربع الثالث لعام 2019، بالإضافة لمؤشر الأيام ذات القراءة الجيدة لمقياس جوة الهواء فضلاً عن مؤشر النفايات الصلبة المعاد تدويرها.

وعن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في مجال التراخيص تمكنت الدائرة من حصد المركز الأول عربياً في الزمن المستغرق لاستخراج تراخيص البناء.

وأعرب رئيس دائرة البلدية والتخطيط عن فخره بالنتائج المحققة موجهاً بالسعي الجاد لتحقيق الأفضل في مجال زراعة الأشجار وتوفير بنية تحتية كاملة وشاملة، موصياً بتنفيذ دراسة شاملة عن التقاطعات المرورية والعمل على تطويرها.