جبل جيس يتزيّن بالأبيض.. ودرجة الحرارة 1 مئوية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة، رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

مع تكاثر السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية والداخلية سقطت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.

وكانت متوسطة مع برد على جبل جيس والرمس وخورفكان وشارع محمد بن زايد والذيد ومطار الشارقة والورسان في دبي وعجمان وعلى فلج المعلا في أم القيوين، كما سقطت أمطار غزيرة على أغلب الجزر، في حين اكتست قمة جبل جيس حلة بيضاء من خلال الثلوج التي زينت الجبل مسجلة بذلك درجة مئوية واحدة.

منخفض جوي

ووفقاً للأرصاد الجوية تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي علوي من الشمال الشرقي يصاحبه كتلة هوائية باردة يتزامن معه امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، أدى إلى تكاثر السحب على المناطق الشرقية والشمالية والداخلية تخللها بعض السحب الركامية ثم امتدت تدريجياً على بعض المناطق الساحلية الشمالية والداخلية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة مع برق وسقوط البرد أحياناً.

واستمر الطقس أمس غائماً إلى غائم جزئياً مع تشكل السحب الركامية على جزر وسواحل الدولة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وسقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، كما طرأ انخفاض ملحوظ على درجة الحرارة، فيما استمرت الرياح النشطة والتي عملت على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج ظهراً في الخليج العربي وبحر عمان.

ومن المتوقع أن تقل كميات السحب اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأربعاء بوجه عام ليكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الطقس الغائم إلى غائم جزئياً اليوم مع فرصة لسقوط الأمطار نهاراً، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/‏ س والبحر مضطرب الموج خاصة شمالاً يصبح متوسط الموج ليلاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويصبح غداً الطقس صحواً إلى غائم بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الجمعة.

الزائر الأبيض

بينما شهدت إمارة رأس الخيمة، مساء أمس، هطول أمطار غزيرة تركزت على المناطق الشمالية للإمارة، كما استقبلت قمة جبل جيس الثلوج البيضاء التي بدأت تغطي القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات، مسجلة درجة واحدة مئوية خلال الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس بحسب موقع المركز الوطني للأرصاد، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

وسجلت عدسات المواطنين خلال ساعات الظهيرة، تكون إعصار قمعي على الواجهة البحرية لمياه الخليج العربي في منطقة غليلة شمال رأس الخيمة.

حيطة وحذر

من جانبها ناشدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع أخذ الحيطة والحذر خلال قيادة المركبات على الطرق الداخلية والخارجية، وعدم ارتياد البحر ومتابعة النشرات التحذيرية والتطورات بخصوص الحالة الجوية من خلال القنوات الرسمية، مؤكدة ضرورة عدم ارتياد المناطق الجبلية أو الاقتراب من مواقع جريان الأودية وتجمع مياه الأمطار.

من جانبها، بدأت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة ممثلة في مؤسسة الأشغال، صيانة الطرق المتضررة من الأمطار التي شهدتها الإمارة خلال الأيام الماضية، تزامناً مع استمرار فرق الطوارئ بسحب تجمعات المياه من شوارع الإمارة والمناطق المنخفضة، حيث قامت الدائرة بفتح عدد من الطرق التي تأثرت من جريان مياه الأمطار خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المهندس أحمد السيد بان، المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال، استمرار عمليات صيانة الطرق وتطهير مجاري الأودية القريبة من مساكن الأهالي خاصة شعبية راشد بمنطقة الرمس شمال الإمارة، حيث قامت المؤسسة بتسريع حركة العمل في إحلال ثلاث عبارات مائية التي تنقل مياه الأمطار من المناطق الجبلية إلى البحر بعيداً عن المناطق السكنية ومزارع المواطنين خاصة في منطقة ضاية وشعبية راشد.