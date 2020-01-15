تعاون بين الإمارات وبريطانيا وفرنسا وسلوفينيا وبنغلاديش

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال عدة لقاءات مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وسلوفينيا وبنغلاديش على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، سبل تعزيز علاقات التعاون والمستجدات الإقليمية والدولية.

واستقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي في لندن.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في عدة مجالات، منها الثقافية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع المملكة المتحدة في شتى المجالات.

من جانبه أكد اللورد تشارلز باومان عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والحرص المستمر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، لوران فابيوس رئيس المجلس الدستوري للجمهورية الفرنسية، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وفرنسا.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ورحّب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة لوران فابيوس، مؤكداً سموه العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وفرنسا والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه أشاد لوران فابيوس بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده مجالات التعاون المشترك من نمو مستمر، منوهاً بالمكانة الرائدة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

لقاء

واستقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أبو الكلام عبد المؤمن وزير الشؤون الخارجية في بنغلاديش.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، منها الطاقة المتجددة والزراعية والتكنولوجيا، كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بمعالي وزير الشؤون الخارجية في بنغلاديش، مؤكداً سموه العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب أبو الكلام عبد المؤمن عن سعادته بالمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، الذي يتضمن حزمة من الفعاليات الثرية والمهمة التي تعزز جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة وتبني حلول الطاقة النظيفة.

ووقّع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وأبو الكلام عبد المؤمن على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تخصيص قطعة أرض في حي باريدارا الدبلوماسي في دكا لحكومة دولة الإمارات لتشييد مبنى للسفارة.

تنسيق

واستقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور ميرو سيرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وسلوفينيا، وسبل تعزيزها في عدة مجالات، منها الطاقة المتجددة والطيران والسياحة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي الدكتور ميرو سيرار، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع سلوفينيا، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

من جانبه أعرب الدكتور ميرو سيرار عن سعادته بوجوده في دولة الإمارات والمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، مشيداً بهذه الفعاليات العالمية التي تسهم في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتها.