«دبي للصحافة» يحتفل بـ20 عاماً على تأسيسه

المصدر: دبي – البيان

ينظّم «نادي دبي للصحافة»، اليوم، احتفالية رئيسية في المقر الجديد للنادي، ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية على مدار الأسبوع الجاري أعلنها النادي مؤخراً.

احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيسه، بفكرة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليكون منصة حيوية للصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي للنقاش والحوار والتباحث في أهم القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وجسراً حيوياً للتواصل بين الإعلام العربي ونظيره العالمي، ومحرك دفع لجهود التطوير في المجال الإعلامي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

عاصمة الإعلام العربي

وتتزامن احتفالات النادي بذكرى تأسيسه، مع تسلُّم دبي درع عاصمة الإعلام العربي للعام 2020، بناءً على قرار مجلس وزراء الإعلام العرب، تقديراً لما قدمته دبي من إسهامات على مدار سنوات من الجهود التي بذلتها وهدفت إلى الوصول بالأداء الإعلامي إلى مستويات غير مسبوقة من التميّز بمبادرات ومشاريع أثرت المشهد الإعلامي العربي.

حيث قام النادي منذ تأسيسه بدور محوري في دعم وتطوير قطاع الإعلام على الصعيد الإقليمي من خلال إطلاق مبادرات متفردة مثل: منتدى الإعلام العربي، وجائزة الصحافة العربية، وتقرير نظرة على الإعلام العربي، وبات منصة جامعة لصُنَّاع الإعلام والقائمين على مختلف مساراته في أرجاء الوطن العربي.

رؤية

ويستلهم نادي دبي للصحافة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليضطلع بالدور المناط به، حيث تتماشى خطة عمله مع خطط دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية، وتستمد منها مشاريع العمل التي تسعى ضمن المنظومة الإعلامية المتكاملة إلى التميز والتنافس والإبداع.

ويعمل النادي على تنظيم اللقاءات الصحافية التي توفر فرصاً للتواصل وتبادل الأفكار، كما تفتح مجالات واسعة للحوار بين صناع الأخبار ووسائل الإعلام، إضافة إلى اللقاءات مع الكتاب التي تأتي في إطار جهود النادي لإشراك الكتاب في نقاشات مفتوحة وجادة مع القراء وممثلي وسائل الإعلام ونشر ثقافة القراءة واحترام الكتب والكتاب.

حيث يستضيف النادي كتاباً من مختلف المدارس والاتجاهات، مما يسهم بنقل الخبرات وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في قطاع الإعلام.

مساهمات

وقدم نادي دبي للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إسهامات كبيرة للإعلام العربي، من أهمها «منتدى الإعلام العربي» التجمع الأكبر للإعلاميين في المنطقة العربية الذي يعتبر أكبر تجمع يشارك فيه نخبة المفكرين والكتاب ورؤساء تحرير الصحف والقيادات التنفيذية والتحريرية في وكالات الأخبار والمعلومات العربية والعالمية.

والشبكات الفضائية الرئيسية، و«جائزة الصحافة العربية» التي تعتبر من أهم الإنجازات التي حققها النادي منذ انطلاقه، حيث تحتفي سنوياً بالمتميزين في المجال الصحافي بكافة تخصصاته من خلال فئاتها المختلفة، ويشارك فيها آلاف الصحافيين العرب من داخل المنطقة وخارجها.

كما واكب النادي التطورات المتسارعة في مجال الاتصال، فأسس «نادي رواد التواصل الاجتماعي العرب»، وأطلق جائزة للتميز في هذا المضمار، فيما قدم سلسلة من التقارير المرجعية المهمة تحت عنوان «نظرة على الإعلام العربي».

خطة

وأعدت دبي خطة تزامناً مع استلام درع عاصمة الإعلام العربي للعام 2020، حيث سيشهد العام الجاري نشاطاً إعلامياً مكثفاً تواصل من خلاله دبي تأكيد ريادتها الإعلامية، وترسيخ موقعها كمركز رئيس للإعلام في المنطقة، وستغطي الخطة الـ12 شهراً القادمة، وسيكون لنادي دبي للصحافة دور محوري فيها عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تعكس مكانة دبي.

وتبرز بصمتها الإيجابية على صفحة الإعلام العربي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في الارتقاء بقدرات الإعلام العربي لتصبح دبي منصة إبداع وإشعاع حضاري تجمع صُنّاع الإعلام وقياداته في المنطقة والعالم، وتؤسس لشبكات علاقات تعاون حقيقية فيما بينهم، وتطرح الأفكار والمبادرات اللازمة لتفعيل دور الإعلام كقطاع مؤثر في مختلف عمليات البناء والتطوير.