15 % ارتفاع أسعار الأسماك في دبي

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

كشف عمير الرميثي، رئيس جمعية دبي لصيادي الأسماك، ارتفاع أسعار الأسماك في دبي بنسبة وصلت إلى 15 % بسبب سوء الأحوال الجوية، وتوقف فيها الصيادون عن ارتياد البحر لفترة تجاوزت الأسبوع، ما نتج عنه ارتفاع في أسعار بعض الأسماك المحلية المشهورة، مثل الهامور والقباب والكنعد.

وقال الرميثي لـ «البيان»: إن الحفاظ على أرواح الصيادين تحتل أهمية قصوى وإنهم تلقوا تعليمات بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن الأنواع التي شهدت هذا الارتفاع الشعري والصافي والأسماك المحلية التي يفضلها محبو الأسماك، وأن السوبريم والسيباس عوضت جزءاً كبيراً من نقص الأصناف المحلية، إضافة إلى إنتاج مزارع الأسماك، خاصة مزارع فيش فارم التي وصلت إلى العالمية، منوهاً إلى أن الارتفاع ليس كبيراً كما يتصور البعض.

وأشار الرميثي إلى أن تقارير الأرصاد الجوية بعدم استقرار الجو واضطراب البحر، منع الصيادين من النزول للصيد خلال الأيام الماضية، ما أسفر عنه ارتفاع طفيف في أسعار أنواع من الأسماك المحلية، موضحاً في الوقت نفسه أن تقلبات الطقس بين الحين والآخر، وعدم خروج الصيادين، لا يؤثر بشكل كبير في السوق، لوجود بدائل من الأسماك المستوردة الطازجة، التي تنقل جواً وتوزع في أنحاء الدولة.