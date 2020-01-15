«دوائي» توصل 120 طلبية إلى المنازل خلال 3 أسابيع

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

وصل عدد طلبيات الأدوية التي تم توصيلها لمنازل المرضى منذ إطلاق خدمة «دوائي» إلى 120 طلباً خلال 3 أسابيع من إطلاق الخدمة.

وقال الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في الهيئة لـ«البيان»: إن الإقبال على الخدمة من قبل كبار المواطنين وأصحاب الهمم ساهم في إسعاد الناس، خاصة وأنه جنّبهم عمليات التنقل والانتظار، لافتاً إلى أن هناك خطة للتوسع في الخدمة لتشمل باقي إمارات الدولة ولكل المرضى المسجلين في الهيئة.

وأوضح الدكتور علي أن الخدمة تعتبر الأولى عالميا، خاصة وأن من يقوم على توصيل الأدوية هم صيادلة متخصصون من الهيئة.

وذلك لتعريف المريض بالجرعات الدوائية، إضافة إلى كيفية حفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال، وأشار الى أن الهيئة تخطط خلال العام الجاري لزيادة عدد سيارات النقل إلى 4 بدلاً من سيارتين وزيادة عدد الكوادر الصيدلانية، لافتاً الى أن الهيئة تخطط أيضا للتوسع في الخدمة لتشمل كافة المواطنين والمقيمين، انطلاقا من حرصها على إسعاد الناس وتوفير أرقى الخدمات العلاجية لهم.

وقال: إن الخدمة مجانية ولا تكلف المريض سوى التواصل مع إدارة الصيدلة؛ إما عن طريق الهاتف وإما عبر الموقع الإلكتروني، وأوضح أن نسبة الخطأ الصيدلاني معدومة كلياً، خاصة وأن الصيدلاني يقوم بتحضير الأدوية في جو يسوده الهدوء بعيدا عن المطالبات الأخرى من قبل المرضى الآخرين، مؤكدا أن الهدف من وراء ذلك الوصول إلى مجتمع صحي وآمن.