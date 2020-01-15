خليفة بن محمد: الأطفال سواعد الوطن

المصدر: ( أبوظبي- البيان)

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أهمية المرحلة الأولى للطفل في اكتساب مفهوم التطوع.

وقال في إطار الاحتفال بيوم الطفل الخليجي، الذي يوافق اليوم، الخامس عشر من شهر يناير كل عام، إن اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بتخصيص يوم للطفل يسهم في الاهتمام بالأطفال باعتبارهم سواعد الوطن وحُماته في المستقبل. وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة سخّرت جميع إمكاناتها لخدمة وتنمية الطفل منذ نشأته.

مشيراً إلى أن صقل شخصيته على ثقافة التطوع تتلخّص في اكتسابه هذه المفاهيم الرفيعة التي تتميز بها الهوية الخليجية، وبالتالي حتماً سيشبّ عليها.

وأثنى على المؤسسات التعليمية والأسرية والمجتمعية التي تُعنى بالطفولة، مؤكداً أهمية دور المجتمع المدني، خاصةً جمعيات النفع العام، في تعزيز قدرات الأطفال وتربيتهم على الأخلاق التطوعية، بهدف بناء إنسان إماراتي يكون محور التنمية وغايتها.