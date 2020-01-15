مؤتمر يستعرض مستجدات طب الأطفال

المصدر: ( أبوظبي ـ مصطفى خليفة)

تنظم شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) خلال الفترة من 16 وحتى 18 يناير الجاري الدورة الـ 14 للمؤتمر الدولي لطب الأطفال بفندق روزوود أبوظبي وتستمر جلساته على مدار 3 أيام.

ويشارك فيه 19 خبيراً من كبار الأطباء والمحاضرين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبريطانيا بالإضافة إلى 42 متحدثاً من داخل الدولة. ويسلط المؤتمر الضوء على مستجدات طب الأطفال العام وأمراض الروماتيزم عند الأطفال والغدد الصماء وعلم الوراثة والتمثيل الغذائي والجهاز الهضمي وأمراض الرئة وأمراض الدم لدى الأطفال والأورام والعدوى.

وقال الدكتور أنور سلام المدير التنفيذي لدائرة الشؤون الطبية والفنية في «صحة»، ورئيس المؤتمر: «يوفر المؤتمر منصة معلوماتية مبتكرة وفريدة لتبادر الخبرات مع المتخصصين حول العالم ومن تخصصات عدة متعلقة بطب الأطفال، لبحث آخر التطورات المتعلقة بطب الأطفال مع خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الذين ينتمون لأعرق وأكبر المستشفيات والجامعات المرموقة».

وأضاف: «كما يهدف المؤتمر الدولي إلى مناقشة التطورات الحديثة والاتجاهات الناشئة في إدارة وعلاج المشكلات الشائعة في طب الأطفال العام وأمراض الدم والأورام أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وأمراض الرئة والقلب والأعصاب والكلى والمناعة والتغذية عند الأطفال».