مليونا درهم تبرعاً لـ«محمد بن راشد للطب»

المصدر: (دبي - البيان)

تبرع «الإمارات الإسلامي» بمبلغ 2 مليون درهم، لصالح جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجاء هذا التبرع عبر «صندوق الإمارات الإسلامي الخيري»، بهدف مساعدة الجامعة على إطلاق أول عيادة طبية متنقلة.

وقالت عواطف الهرمودي مدير عام الإدارة التنفيذية في «الإمارات الإسلامي»: «لطالما مثلت جهود «الإمارات الإسلامي» محوراً رئيساً للعمل الخيري في المجتمع، إذ يتمتع بالتزام متواصل بدعم قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات. ومن هذا المنطلق، يسرنا تقديم هذا التبرع لصالح جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أثناء إطلاقها للعيادة المتنقلة».