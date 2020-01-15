ذياب بن محمد بن زايد يحضر اجتماع «قيادات الشرطة»

المصدر: (أبوظبي - وام)

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، اجتماعاً لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، ناقش المؤشرات الرئيسية وعدداً من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع - الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمقر وزارة الداخلية - نتائج المجلس المروري في الربع الرابع من عام 2019 والجهود المبذولة في تعزيز السلامة المروية على الطرق وخفض معدلات الوفاة الناتجة عن الحوادث المرورية. كما استمع المجتمعون لشرح حول نتائج وجهود ومبادرات مجلس المخدرات الاتحادي.

ونتائج الفريق التنفيذي لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية، مع عرض خاص لنتائج مراكز الشرطة الشاملة على مستوى الدولة. واستعرض المجلس عدداً من السياسات التي تستهدف تطوير العمل الشرطي ومخرجات مختبر الابتكار لمنظومة المطلوبين، إضافة إلى عدد من المشاريع والمبادرات الريادية.

حضر الاجتماع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ سلطان النعيمي قائد عام شرطة عجمان، واللواء أحمد محمد بن غانم قائد عام شرطة الفجيرة.

واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، واللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من المديرين العامين بالوزارة ومن القيادات العامة للشرطة.