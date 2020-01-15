رئيس سيشيل: علاقات متينة تربطنا مع الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

زار داني فور رئيس جمهورية سيشيل أمس المركز الوطني للتأهيل للتعرف على أنشطة وخدمات المركز الهادفة إلى توعية أفراد المجتمع من أخطار الإدمان وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

وكان في استقباله والوفد المرافق له محمد سالم الظاهري رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور حمد الغافري مدير عام المركز، حيث تجول رئيس سيشيل في أهم أقسام المركز مبدياً إعجابه بالبرامج المتطورة لإعادة تأهيل المرضى ودمجهم في المجتمع، لافتاً إلى أنها متميزة ومنفذة وفقاً للمعايير العالمية وهي مثال يُحتذى به.

وأكد أن المركز الوطني للتأهيل يتميز بمواصفات عالمية، الأمر الذي يدل على الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات التي دفعت إلى تأسيس مثل هذا المركز في المنطقة. وقال رئيس سيشيل إن المركز الوطني للتأهيل يمتلك كوادر متميزة وشراكات عالمية متعددة وهو مركز معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، كما يستخدم المركز أحدث التقنيات المتطورة، بالإضافة إلى إدارة المركز المتميزة.

وأكد متانة العلاقات بين دولة الإمارات وبلاده، منوهاً بأنه سيتم منح سيشيل مركز تأهيل جديد ممول ومنفذ بالكامل من قبل دولة الإمارات، وسيتولى المركز الوطني للتأهيل تصميم المركز وسيتعاون بشكل وثيق مع الفريق الفني في سيشيل، كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون جديدة سيتم بموجبها توفير التدريب اللازم لفريق العمل في سيشيل..

معرباً عن أمله في أن يبشر ذلك بمستقبل مشرق لعلاقة التعاون بين البلدين.