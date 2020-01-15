متابعة سير العمل بمشاريع الظفرة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

واصلت بلدية منطقة الظفرة متابعة سير أعمال المشاريع التطويرية في المنطقة، والتي يتم تنفيذها من قبل الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص وتساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات المجتمع وتوفير المرافق الخدمية ومتطلبات التنمية في المنطقة، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وتسعى بلدية منطقة الظفرة إلى الاطلاع على كافة التحديات التي تواجه المطورين والمستثمرين بهدف تقديم الدعم اللازم لحل كافة التحديات التي تعيق سير العمل، كما تعمل على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير في منطقة الظفرة.

وتشمل المشاريع مراكز تسوق وفنادق ومنتجعات سياحية ومرافق صناعية وتجارية تساهم بشكل مباشر في التنمية والتطوير. وتحرص البلدية على التعاون مع المطورين والمستثمرين بالمنطقة لتعزيز استمرار النمو المستدام للاقتصاد المحلي وتحقيق منافع كبرى للمجتمع.