بالفيديو..أمطار الخير على الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

هطلت، صباح اليوم الأربعاء أمطار مختلفة الشدة ، على دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، ومناطق متفرقة من الدولة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تقل كميات السحب اعتبارا من بعد ظهر اليوم الأربعاء بوجه عام ليكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا مع توفر الفرصة لسقوط الأمطار نهارا خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/ س والبحر مضطرب الموج خاصة شمالا يصبح متوسط الموج ليلا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الخميس يصبح الطقس صحوا إلى غائم بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية أخر الليل وصباح الجمعة، يشار إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم على الدولة كانت في الفجيرة بواقع 23 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصراً.