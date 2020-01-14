75 % إنجاز مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ «البيان»، أن نسبة الإنجاز في مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار بلغت 75 %، وأن عمليات الحفريات سوف تنتهي في مايو المقبل، وسوف يكون المشروع جاهزاً للعمل سبتمبر المقبل، وتصريف كميات المياه مهما بلغت.

ولفت إلى أن العمل في الموقع على مدى 24 ساعة يومياً و7 أيام أسبوعياً، بإجمالي عدد ساعات عمل وصل إلى 10 ملايين ساعة عمل، بدون تسجيل أي إصابة، مؤكداً أن العمل جارٍ وفق الجدول الزمني المخصص للمشروع من دون أي تأخير.

أفضل التقنيات

وقال داوود الهاجري: إن المشروع، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر أحدث تطوير للبنية التحتية في الإمارة، وبأفضل التقنيات، لتكون دبي واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم.

وأضاف: العمل في الموقع على مدى 24 ساعة يومياً و7 أيام أسبوعياً، بإجمالي عدد ساعات عمل يصل إلى 10ملايين ساعة عمل، وبمشاركة مهندسين مواطنين يعملون معسكرات عالمية، لكسب المزيد من الخبرة في مثل هذه المشاريع العملاقة، وباستخدام آلتين عملاقتين للحفر النفقي، تعتبران الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

تطوير

وأوضح الهاجري أن المشروع الكبير، سيكون له أثر كبير في تطوير البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار أو المياه الجوفية، لمنطقة مدينة آل مكتوم بشكل عام، ومنطقة مشروع إكسبو 2020، ومدينة المطار بشكل خاص، ويمنح دعماً هائلاً للبنية التحتية بمنطقة الاستثمارات بجبل علي، وسيبقى في الخدمة لقرن من الزمان بإذن الله.

تكلفة

ولفت مدير عام بلدية دبي، إلى أن قيمة المشروع الإجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، والهدف منه إنشاء نظام صرف متكامل ومستدام، لتجميع مياه الأمطار والمياه السطحية من منطقة إكسبو 2020 ومطار آل مكتوم الدولي وجبل علي والمناطق التطويرية المحيطة، وبذلك سيخدم المشروع مساحة إجمالية تصل لـ 490 كيلومتراً مربعاً، كما أن المشروع يحقق الهدف الاستراتيجي للبلدية في نمو المدينة، عن طريق إدارة بنية تحتية متطورة، إلى جانب تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة والتغيير المناخي والأمن المائي.

وتابع: يستند المشروع إلى محطة ضخ واحدة فقط، وذلك بسبب اعتماد النظام بالجاذبية الأرضية، وليس محطات الضخ.

معايير السلامة

وأشار الهاجري إلى أن بلدية دبي، حققت 10 ملايين ساعة عمل في المشروع، من دون تسجيل إصابات أو حوادث، وذلك بالتعاون مع الاستشاري والمقاول، حيث قام فريق بلدية دبي، بوضع اشتراطات ومنهاج عمل محدد لكل نشاط في الموقع، استناداً إلى معايير السلامة العالمية، والتي تحمي العمالة، وتضع سلامتهم في المقام الأول.

وأضاف: يقوم المهندسون المشرفون على المشروع من البلدية، والمقاول والاستشاري، بإجراء زيارات ميدانية دورية، وزيارات غير مخططة، للتأكد أن إجراءات السلامة تنفذ على أكمل وجه.

وأوضح داوود الهاجري أن المشروع يمثل عنصراً أساسياً في مواجهة التحديات الناجمة عن مياه الأمطار للأعوام المئة المقبلة، بطاقة استيعابية تصل إلى 110 أمتار مكعبة من المياه في الثانية الواحدة، أو ما يعادل 6600 طن في الدقيقة، ويستخدم المشروع منطقة واسعة، تضم «مطار آل مكتوم» و«منطقة إكسبو 2020»، وكذلك المناطق التطويرية المجاورة، ويتم حفر النفق عن طريق آلتين، تتراوح أعماقهما من 45 إلى 60 متراً، بقطر 11 متراً، وطول يصل إلى 10.5 كيلومترات.

المشروع يفيد دبي لـ 100 عام مقبلة

يعتبر مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية، عبر تجميع المياه وتخزينها ثم صرفها إلى البحر، ويمثل حلاً بعيد المدى لمعالجة مشكلة صرف مياه الأمطار، وحلاً مجدياً لـ 100عام المقبلة، فمن خلال هذا المشروع، يتم تجميع وتوصيل مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية في أنفاق عميقة، وتوصيلها بمياه الخليج لتصريفها.

ويمثل المشروع أحد أهم المشاريع العملاقة في دبي، ويعزز تميز البنية التحتية للإمارة، خصوصاً أن هذا المشروع سيفيد دبي لمدة 100 عام مقبلة، دون صيانة أو مشكلات صرف صحي أو غيرها، علاوة على ذلك، سيسهم في رفد دبي بالعديد من الأماكن الترفيهية والخدمية ذات المنظور العالمي، كمدينة ذكية لديها رؤية استراتيجية عميقة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي مدينة استدامة رفاهية العيش، مع رؤية تخطيط سليمة وذكية ومتواصلة.

تكنولوجيا مبتكرة تقلل الأضرار الإنشائية

يشمل المشروع بناء خطوط تصريف مياه الأمطار تحت الأرض، باستخدام تكنولوجيا الأنفاق المبتكرة، ما يسهم في تقليل أضرار الأعمال الإنشائية إلى أدنى حد، خاصة أن تكنولوجيا الأنفاق المبتكرة، ستضمن خلال فترة تنفيذ المشروع، التقليل من الأضرار الإنشائية على سطح الأرض، بما فيها الطرق والمرور وغيرها من المرافق.

كما يعتبر المشروع، أحدث نظام مستدام لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، ومن أحسن النظم، خصوصاً أنه لا يحتاج إلى صيانة، وتم تصميم شبكة التجميع الجديدة باهتمام كبير، للمحافظة على البيئة الصحراوية والساحلية، والتي تجعل من دبي مكاناً مشجعاً للعمل والعيش والترفيه.