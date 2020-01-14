إعصار قمعي على الواجهة المائية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

شهدت إمارة رأس الخيمة خلال الساعات الماضية، هطول أمطار خفيفة، مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة على مختلف مناطق الإمارة، وتأتي قمة جبل جيس التي سجلت 2.9 درجة في مقدمة المناطق الأكثر برودة في رأس الخيمة بحسب موقع المركز الوطني للأرصاد، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

وسجلت عدسات المواطنين تكون إعصار قمعي على الواجهة البحرية لمياه الخليج العربي في منطقة غليلة شمال رأس الخيمة.

من جانبها نوهت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لبداية امتداد المنخفض الجوي العلوي الذي يتزامن مع امتداد منخفض جوي سطحي يؤدي إلى تكاثر السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة مع فرصة للبرق والرعد وسقوط البرد، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

وأهابت شرطة رأس الخيمة بأفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر خلال قيادة المركبات على الطرق الداخلية والخارجية، وعدم ارتياد البحر ومتابعة النشرات التحذيرية والتطورات بخصوص الحالة الجوية من خلال القنوات الرسمية، مؤكدة على ضرورة عدم ارتياد المناطق الجبلية أو الاقتراب من مواقع جريان الأودية وتجمع مياه الأمطار.