المصدر: البيان الإلكتروني

حققت "البيان" الصدارة بين صحف الإمارات على موقعها الإلكتروني، وذلك على مستوى الخليج والمنطقة العربية في 2019؛ حسب تقارير "نراتيف".

وجاءت"البيان" في المرتبة الأولى بوصفها أكثر المواقع الإماراتية متابعة وبأداء قياسي حسب عدد الزوار الذي بلغ 46 مليون زائر، بينما حققت منصات التواصل الاجتماعي، أكثر من 150 مليون مشاهدة في 12 شهراً.

وتأتي هذه النتائج لتواكب تطوير الشكل والمحتوى، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتتوج بـ4 جوائز محلية ودولية.

أما على محرك البحث "غوغل" فتصدرت الصحيفة كأكبر ناشر عربي لـ1.85 مليون مادة صحافية، وظهور محتوى على نتائج البحث بلغ 1.25 مليار مرة.

#البيان تحقق الصدارة بين صحف #الإمارات ، على موقعها الإلكتروني، وذلك على مستوى الخليج والمنطقة في 2019؛ بحسب تقارير "نراتيف" شاهدوا أبرز الإنجازات بالأرقام#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/asn3pO7q5D — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 14, 2020