غدا بدء تفعيل النظام الآلي لعدم ترك مسافة كافية بين المركبات في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ شرطة أبوظبي اعتبارا من يوم غد 15 من يناير 2020 بتفعيل النظام الآلي لعدم ترك مسافة كافية بين المركبات للحد من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين بالاقتراب الشديد من المركبة الأماميّة وإرباك السائقين وإجبارهم على الخروج من مسارهم مما يشكل خطورة بالغة تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة.

وحددت شرطة أبوظبي غرامة المخالفين بأربع نقاط سوداء وغرامة 400 درهم.

ونشرت شرطة أبوظبي فيديو يوضح السلوكيات الخاطئة لتجاوز بعض المركبات.