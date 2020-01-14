الهلال الأحمر الإماراتي يحتفل بالطلبة الخريجين من أصحاب الهمم

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل الهلال الأحمر الإماراتي في مقره العام بإمارة أبو ظبي بتخرج مجموعة من الطلبة أصحاب الهمم في كلية الخوارزمي الدولية "دفعة بكالوريوس تقنية المعلومات"، وذلك بحضور مسؤولي مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، وكلية الخوارزمي الدولية، وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والضيوف.

وأشاد الهلال الأحمر الإماراتي خلال الحفل الذي أقيم بحضور راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية للهلال الأحمر الإماراتي، وعبد الله اسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لمؤسسة زايد لأصحاب الهمم، والدكتور عاصم الحاج رئيس كلية الخوارزمي الدولية، بجهود الطلبة الخريجين الثلاثة عشر الذين دعمتهم الهيئة لتحقيق طموحهم في التخرج، منوهاً بالجهد الكبير الذي بذلوه في تحقيق معدلات نجاح مرتفعة سلطت الضوء على ما تميزوا به من همة وتفوق، كما ثمنت الهيئة الدور الكبير للشركاء الاستراتيجيين في تحقيق هذا الهدف المهم متمثلاً بمؤسسة زايد لأصحاب الهمم، وكلية الخوارزمي الدولية.

وقال راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية للهلال الأحمر الإماراتي :"يحتل أصحاب الهمم أولوية لافتة في مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ولدينا توجيهات واضحة بدعمها من أجل تحقيق تطلعاتها المختلفة بما يسهم في دمجها في المجتمع وتمكينها من القيام بأدوار حيوية في بناء الوطن، وتثمر هذه الجهود سنوياً بما يتحقق من الإنجازات التي أسفرت عن طاقات متميزة أخذت دورها بكل كفاءة في جميع المجالات، وسنستمر في دعم أصحاب الهمم بدعم شركائنا الاستراتيجيين من مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، وكلية الخوارزمي الدولية لتحقيق الأهداف المرجوة".

من جانبهم، ثمن أولياء أمور الطلبة الخريجين دور الهيئة وشركائها في دعم أبنائهم وتوجيههم نحو التخرج، وفتح أبواب المستقبل المشرق أمامهم، مؤكدين أنهم سيبذلون أقصى الجهود الممكنة في مواصلة أبنائهم للتفوق والنجاح، وذلك بما يكفل خدمة الوطن وابنائه، ويحقق قيم الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة.

على صعيد متصل أنهى 11 مركزاً من مراكز الهلال الأحمر الإماراتي المشاريع المتعلقة بدعم أصحاب الهمم داخل الدولة، وذلك عبر مشروعي توفير الاحتياجات الأساسية، ودفع الرسوم الدراسية، وبلغ عدد المستفيدين من المشروعين 2174 طالباً من أصحاب الهمم ينتمون لنحو 415 أسرة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين و194 الفاً و470 درهماً.

ففي مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أبو ظبي تم دفع الرسوم الدراسية لنحو 255 مستفيداً من 54 أسرة، وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع نحو 995 ألف درهم، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع دفع الرسوم الدراسية الذي نفذه مركز العين نحو 401 من الطلبة ينتمون لنحو 75 أسرة، وذلك بقيمة إجمالية لامست مليوناً و300 ألف درهم، وبلغ عدد المستفيدين المذكورين في مركز الظفرة نحو 27 طالباً، ينتمون لخمس أسر، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 74 ألف درهم.

في الإطار ذاته، دعم مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة مصفح مشاريع الطلبة أصحاب الهمم لفائدة 141 طالباً من 23 أسرة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 230 ألف درهم، أما في مركز بني ياس فقد استفاد من المشروع المذكور نحو 266 طالباً ينتمون لنحو 48 أسرة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشروع نحو 602 ألف درهم.

وفي مركز الهلال الأحمر في دبي تم دعم 43 أسرة ضمن مشروعين، شمل الأول مشروع توفير الاحتياجات الشخصية نحو 13 مستفيداً، فيما شمل الثاني مشروع دفع الرسوم الدراسية نحو 226 مستفيداً، وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعين نحو 651 ألف درهم.

في الإطار ذاته، نفذ مركز الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة مشروع دفع الرسوم الدراسية للطلبة أصحاب الهمم، لفائدة نحو 146 مستفيداً، ينتمون لنحو 31 أسرة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 270 ألف درهم، أما في مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، فقد بلغ عدد المستفيدين من مشروع دفع الرسوم الدراسية لأصحاب الهمم نحو 191 مستفيداً من 38 أسرة، واستفاد نحو 194 مستفيداً ينتمون لنحو 40 أسرة من مشروع توفير الاحتياجات الأساسية، ليبلغ إجمالي المشروعين ما يزيد على 460 ألف درهم.

وفي إطار المساعدات المقدمة لدعم أصحاب الهمم في مركز الهلال الأحمر في رأس الخيمة، فقد بلغت الأسر المستفيدة من مشروع دفع الرسوم الدراسية للطلبة 44 أسرة، بواقع 229 طالباً مستفيداً، فيما بلغ إجمالي قيمة المشروع نحو ما يزيد على 503 آلاف درهم، وفي مركز الهلال الأحمر الإماراتي في الفجيرة استفاد 203 طلاب من أصحاب الهمم، ينتمون لنحو 36 أسرة من مشروع دفع الرسوم الدراسية، وذلك بقيمة إجمالية زادت على 783 ألف درهم.

بلغ عدد المستفيدين من مشروع دفع الرسوم الدراسية للطلبة أصحاب الهمم الذي نفذه مركز الهلال الأحمر في أم القيوين نحو 86 طالباً من 16 أسرة، وبلغ أجمالي قيمة المشروع نحو ما يزيد على 326 ألف درهم.