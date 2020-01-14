120 طلبية أدوية تم توصيلها لمنازل المرضى خلال 3 أسابيع ه

المصدر: دبي-عماد عبد الحميد

وصل عدد طلبيات الأدوية التي تم توصيلها لمنازل المرضى منذ إطلاق خدمة "دوائي" إلى 120 طلبا خلال 3 أسابيع من إطلاق الخدمة.

وقال الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة في الهيئة لـ “البيان" بأن الإقبال على الخدمة من قبل كبار السن وأصحاب الهمم ساهم في إسعاد الناس خاصة وأنه جنبهم عمليات التنقل والانتظار، لافتًا إلى أن هناك خطة للتوسع في الخدمة لتشمل باقي إمارات الدولة ولكل المرضى المسجلين في الهيئة.

وأوضح الدكتور علي أن الخدمةً تعتبر الأولى عالميا خاصة وإن من يقوم على توصيل الأدوية هم صيادلة متخصصون من الهيئة، وذلك لتعريف المريض بالجرعات الدوائية وفيما إن كانت تؤخذ قبل الأكل أو بعده، إضافة لكيفية حفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

وأشار إلى أن الهيئة تخطط خلال العام الجاري لزيادة عدد سيارات النقل إلى 4 سيارات بدلًا من سيارتين وزيادة عدد الكوادر الصيدلانية، لافتًا إلى أن الهيئة تخطط أيضا للتوسع في الخدمة لتشمل كافة المواطنين والمقيمين، انطلاقا من حرصها على إسعاد الناس وتوفير أرقى الخدمات العلاجية لهم.

وقال بأن الخدمة مجانية ولا تكلف المريض سوى التواصل مع إدارة الصيدلة إما عن طريق الهاتف وإما الموقع الالكتروني وهو إجراء بسيط جداً.

وأوضح أن نسبة الخطأ الصيدلاني معدوم كليًا، خاصة أنه يقوم بتحضير الأدوية في جو يسوده الهدوء بعيدا عن المطالبات الأخرى من قبل المرضى الآخرين مؤكدا أن الهدف من وراء ذلك يهدف للوصول إلى مجتمع صحي وآمن.