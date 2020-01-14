دائرة الأوقاف بالشارقة تطلق الكوبون الالكتروني

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت دائرة الأوقاف بالشارقة نظامها الإلكتروني الجديد والذي تم من خلاله تحويل كوبونات التبرع الورقية إلى كوبونات الكترونية بحيث أصبح النظام متوفرا عبر نقاط التبرع بالمراكز التجارية والجمعيات التعاونية والمساجد.

ويحتوى النظام الإلكتروني الجديد على كافة المشاريع الوقفية بالإضافة إلى خيارات نقدية جديدة تسهيلاً على كافة المتبرعين الراغبين في التبرع للمشاريع الوقفية المتعددة التي ترعاها الدائرة، وقد بدأ العمل بالنظام تدريجياً وتم تعميمه على جميع نقاط التبرع بشكل تام نهاية ديسمبر 2019 وذلك ضمن خطط دائرة الأوقاف في تحديث خدمة التبرع لتصبح أكثر مرونة وسهولة للمتبرعين من خلال تحويل الخدمات الورقية التقليدية إلى أنظمة إلكترونية ترتقى بمستوى خدمات الدائرة تزامناً مع التحول الالكتروني الشامل الذي تسعى له ضمن خطتها الاستراتيجية.

بهذا الشأن أفاد طالب المري مدير الدائرة أن الهدف من تحويل النظام الورقي لكوبونات التبرع إلى النظام الإلكتروني يأتي من منطلق حرص الدائرة على تسهيل اختيار المشاريع الوقفية المراد التبرع لها بالاضافة إلى توفير الوقت والجهد المبذول في سبيل اتمام عمليات التبرع وتسهيل عملية تسلم المبالغ المحصلة الكترونياً بشكل سريع والحصول على تقارير اجمالية وتفصيلية بصورة ميسرة ودقيقة مما يساهم في تعزيز خدمة المتعاملين تأكيداً لنهج التميز في جميع مجالات العمل في الدائرة.

