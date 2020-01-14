تطوير البنية التحتية لـ«البيان»: لا أضرار على الطرق الاتحادية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أوضح المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية لـ«البيان»، أن الحركة المرورية على الطرق الاتحادية تتمتع بسيولة كبيرة، وأنه لا يوجد أي تأثير سلبي عليها أو أضرار حدثت لها، خلال الأيام الماضية جراء هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار، لافتا إلى أن هناك أماكن محدودة جدا في المنطقتين الشرقية والشمالية جار العمل فيها على سحب بعض تجمعات المياه في طرقها مثل مناطق الفحلين وشمل والرمس في رأس الخيمة.

20 فريقاً

وأضاف إن الأضرار التي حدثت خلال المنخفض الجوي التي تعرضت له الدولة انحسرت في بعض الأمور البسيطة مثل اللوحات الإرشادية وبعض تجمعات المياه البسيطة جداً، والتي لم تؤثر على الحركة وجاهزية هذه الطرق، مبيناً أن فرق عمل الوزارة متواجدة بالميدان وتتابع عن كثب التطورات استعداداً للتوقعات الجوية التي تشير إلى احتمالية سقوط أمطار مرة أخرى، وأكد أن البنية التحتية في الدولة جاهزة لمواجهة الأحوال الجوية السيئة، وأن الوزارة مستعدة بشكل كبير للتحرك سريعاً والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية بالتنسيق مع السلطات المحلية في كافة الإمارات، خاصة أن الوزارة شكلت أكثر من 20 فريق عمل للوقوف على الأضرار والعمل على إصلاحها، وأنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، لضمان انسيابية الحركة المرورية وعدم تأثرها من الأمطار.

وأكد أن هناك تقارير شاملة عن حالة الطرق وأوضاعها بشكل عام يتم رفعها باستمرار لمعالي وزير تطوير البنية التحتية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وان هناك متابعة حثيثة لما يحدث في الميدان وعلى كافة المحاور خاصة في المناطق التي لها طبيعة جغرافية خاصة، مثل الأودية والمناطق المنخفضة في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على خطة استراتيجية لدراسة المناطق التي تتأثر خلال الأحوال الجوية السيئة، والتي تحتاج إلى تكبير السدود وتوسيع البحيرات فيها لتلبي مواجهة الأمطار الغزيرة.

تحرك سريع

وبين الحمادي أن هناك بعض الأماكن التي تزيد فيها تجمعات المياه، وذلك نتيجة لعدم وجود شبكة صرف صحي فيها وتتبع للجهات المحلية، وأن الوزارة تبادر إلى التعامل مع هذه الحالات، من خلال توجيه سيارات شفط المياه لسحبها بشكل آن، وأن التحرك يكون سريعاً قدر الإمكان وذلك للتسهيل على مستخدمي هذه الطرق وتعزيز السيولة المرورية فيها، موضحاً أن الوزارة استعدت بشكل جيد لموسم الأمطار بوضعها إجراءات وقائية تسهم في الحفاظ على الأصول والبنى التحتية، وتدعم جودة الطرق الاتحادية.