54.8 مليون مسافر عبر منافذ دبي 2019

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين، عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية في دبي 54 مليوناً و898 ألفاً و376 مسافراً، خلال عام 2019 بزيادة بلغت 3.45%.

واستحوذت المنافذ الجوية على النسبة الأعلى من أعداد المسافرين بواقع 50 مليوناً و390 مليوناً و571 ألفاً، تلتها المنافذ البرية التي بلغ عدد المسافرين عبرها 3 ملايين و651 ألفاً و591 مسافراً، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 865 ألفاً و214 مسافراً، وذلك بحسب إحصاءات صادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب في دبي.

وكشفت «إقامة دبي» عن بدء التشغيل التجريبي للمسار الذكي في مارس المقبل، والذي يتم من خلاله إنهاء إجراءات السفر عن طريق قراءة بصمة العين والوجه ودون الحاجة للتوقف عن نقاط معينة.

كما أنه ستعتمد بصمة الوجه أو العين، التي يتم التقاطها عبر الكاميرات في مطارات دبي بديلاً لبطاقة الصعود للطائرة والدخول لصالة الانتظار لدرجة رجال الأعمال، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد للحدث العالمي إكسبو دبي 2020.

بوابة سلام

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب في دبي، خلال المجلس الإعلامي الذي عقد، أمس، في مبنى الإدارة، إن «إقامة دبي» ملتزمة بتوفير أعلى معايير الجودة والسلامة الأمنية عبر مطارات دبي، من خلال ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون مطار دبي الدولي «بوابة السلام»، يطل منها كل شعوب العالم.

وأيقونة للسعادة والأمن والاطمئنان لكل مسافر، مشيراً إلى أن مأموري الجوازات والبوابات الذكية في مطارات دبي أنهوا إجراءات دخول 25 مليوناً و307 آلاف و 464 مسافراً، وإجراءات مغادرة لـ 25 مليوناً و83 ألفاً و107 مسافرين.

وذكر أن الإحصاءات سجلت ارتفاعاً كبيراً في عدد مستخدمي الممر الذكي والبوابات الذكية المنتشرة في صالات المغادرين والقادمين في مطارات دبي، والبالغ عددها 122 بوابة بنسبة 7.08%، حيث بلغ عدد مستخدميها 12 مليوناً و112 ألفاً و253 مسافراً.

عمل دؤوب

وأوضح المري أن ما وصلت إليه «إقامة دبي» من إنجازات ونتائج مثمرة كان نتيجة العمل الدؤوب والجهود الحثيثة، التي بذلتها الإدارة في تسخير كل الإمكانات البشرية والمالية، التي تسهم في تطوير خدماتها وتحويلها إلى خدمات إلكترونية ذكية، تماشياً مع رؤية القيادة بأن تكون دبي المدينة الأذكى عالمياً، حتى أصبحت اليوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي منصة ذكية، هدفها إيصال خدماتها إلى الناس أينما كانوا وفي أي وقت لتحقيق أعلى مستويات السعادة لهم.

إنجاز

وعلى صعيد المعاملات المنجزة أكد المري أن إقامة دبي أنجزت خلال العام الماضي 16 مليوناً و575 ألفاً و844 معاملة والمتمثلة بمعاملات أذون دخول وإقامة جديدة بزيادة تجاوزت 5.56% عن العام الماضي، حيث بلغ عدد معاملات أذون الدخول 13 مليوناً و897 ألفاً و133 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات الإقامة الجديدة مليونين و678 ألفاً و711 معاملة.

مشاريع ذكية

وأشار اللواء محمد المري إلى أن «إقامة دبي» عملت خلال العام الماضي على إطلاق عدد من المشاريع الذكية منها 90 «كونتر» مستحدثاً .

والتي تعمل على توفير أعلى معايير الجودة والسلامة الأمنية في إنهاء إجراءات المسافرين، ما يسهم في تعزيز تجربة السفر بوقت قياسي، لافتاً إلى أن هذه الكونترات صممت لتوفير أكبر قدر من السلاسة للمسافرين وتقليص وقت انتظارهم.

كما تم إطلاق مشروع التسجيل التلقائي المعني بإجراء فحص بصمة العين، بواسطة كاميرات ذكية متقدمة لن يضطر بعدها المسافر في الانتظار للخضوع إلى فحص بصمة العين.

بحيث إن النظام الجديد سيقوم بتسجيل البيانات البيومترية وتخزينها بشكل تلقائي وهم في طابور الانتظار، ما يؤدي ذلك إلى توفير الوقت والتدقيق السلس للمسافرين، وإلى جانب ذلك أعلنت إقامة دبي مؤخراً عن إطلاق مشروع بطاقة صعود للطائرة، وهو المشروع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

ويهدف إلى إنجاز إجراءات السفر للنزلاء المخالفين لقانون الدخول والإقامة بطريقة حديثة وذكية، ومن المقرر بدء العمل به قريباً.