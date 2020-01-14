محمد بن راشد: نتمنى لسلطنة عُمان وشعبها دوام التقدم في ظل قيادة هيثم بن طارق

المصدر: مسقط - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصل إلى مسقط عصر أمس على رأس وفد رفيع ضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمرافقين، وذلك لتقديم واجب العزاء في الفقيد.

وأعرب سموه للسلطان هيثم بن طارق عن صادق تعازيه ومواساته لآل سعيد الكرام في مصابهم الجلل، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته.

وأن يسكنه فسيح جناته. وتمنى سموه لسلطنة عُمان وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار في ظل قيادة السلطان هيثم بن طارق الحكيمة، سائلاً الله تعالى أن يوفقه لما فيه خدمة بلاده وشعبه.

مواساة

إلى ذلك قدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة أمس واجب العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة بوفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد «طيب الله ثراه».

وأعرب سموه عن خالص مواساته للعائلة المالكة الكريمة والشعب العماني الشقيق، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد السلطنة والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته وغفرانه.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان الشقيقة، في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه. وأعرب معاليه لسلطان عُمان عن خالص مواساته للعائلة المالكة الكريمة والشعب العُماني الشقيق.