بلدية دبي: 380 عقداً رقمياً بـ 800 مليون درهم في 2019

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي لـ«البيان» أن مجموع العقود التخصصية التي تم إبرامها ضمن مشروع التحول الرقمي للعقود التخصصية منذ انطلاقها في فبراير 2019 حتى نهاية العام بلغت 380 عقداً بقيمة 800 مليون درهم تقريباً.

وقال الهاجري: توّج مشروع «التحول الرقمي للعقود التخصصية» لبلدية دبي بتصنيف 7 نجوم كأعلى تصنيف وفق مقياس «تريد» العالمي ضمن مبادرة «في دبي نتعلم».

وكان المشروع من ضمن المشاريع العشرة المعتمدة على مستوى حكومة دبي في سياق برنامج صناع التفوق ضمن مبادرة «في دبي نتعلم»، وفي سياق العمل لتطوير الأداء المؤسسي بأفضل الممارسات وفق أداة «تريد»، العالمية للمقارنة المرجعية.

تبسيط الإجراءات

من جانبه أوضح محمد مبارك المطيوعي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في بلدية دبي، أن مشروع «التحول الرقمي لعمليات العقود التخصصية»، يهدف إلى تسريع عمليات إنجاز العقود المتخصصة من 120 يوماً إلى 45 يوماً خلال عام 2019.

وذلك من خلال قياس أداء ومؤشرات مستوى الخدمة لضمان التحول في تنفيذ العقود إلى إدارة رقمية، لافتاً إلى أن بلدية دبي مستمرة في مراجعة خطوات التعاقد الرقمي لتقليل المدة الزمنية إلى أقل من 40 يوماً.

وأضاف: يشمل المشروع جميع عمليات وإجراءات العقود التخصصية المتبعة حالياً، ما يضمن الاستفادة المثلى من التكنولوجيا وأحدث الأنظمة المستخدمة في مجال العقود والمشتريات، من خلال تبسيط إجراءات طرح طلبات العقود التخصصية وغيرها من الإجراءات التي ليس لها أي قيمة مضافة.

وتصميم مؤشرات أداء تعكس فعالية وكفاءة العمليات والموظفين ضمن نتائج تُعرض بشكل يومي في لوحات معلوماتية ذكية تُتيح لمتخذي القرار متابعة الأداء بشكل مستمر .

وتابع: يسلط مشروع «التحول الرقمي لعمليات العقود التخصصية» الضوء على معضلة حاسمة في تنفيذ العقود التخصصية، وتحويل العمليات اليومية المتبعة إلى عمليات نظامية تُديرها أحدث الأنظمة المستخدمة في مجال العقود والمشتريات دون أي تدخل بشري .

وأوضح محمد مبارك المطيوعي أنه تم اختيار شركاء التقييم المعياري استناداً إلى أفضل 20 شركة وفقاً لقائمة Gartner في عام 2018، إضافة إلى بعض شركاء التقييم المعياري الداخليين في بلدية دبي، مثل قسم المشتريات والقسم الهندسي، وتم استكمال خطة التحول الرقمي للعملية التعاقدية .

خدمة رائدة

ويعتبر مشروع العقد الرقمي، الخدمة الأولى من نوعها على مستوى إمارة دبي، وسيلة فعّالة لتسهيل وتوثيق وتنفيذ الإجراءات التعاقدية على نحو أسرع لتحقيق النتائج المرجوة، ولمواكبة التطور السريع الذي تشهده الإمارة، ودعماً لمبادرة حكومة دبي اللاورقية والخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي للحكومة ، ونجحت بلدية دبي في تأهيل فريق العمل والآليات المساعدة لإصدار عقودها رقمياً .