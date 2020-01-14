%83من مخالفات بلدية عجمان حولت لـ«رقيب» في 95 يوماً

المصدر: عجمان - البيان

تخطى فريق بلدية عجمان المشارك في برنامج المسرعات الحكومية المستهدف المقرر لتحدي الـ 100 يوم، وذلك عن مشروع التحصيل المالي لجميع مخالفات دائرة البلدية والتخطيط.

وترحيلها لنظام «رقيب وبيان»، حيث تخطت المستهدف المقرر للتحدي 75%، وحققت إنجازاً في ترحيل مخالفاتها إلى نظام رقيب بنسبة 83% خلال 95 يوماً، ما أسهم في مواكبة رؤية الإمارة في التحول الرقمي بإنجاز معاملاتها.

وتقليل الأوراق المستخدمة والإجراءات اليدوية في تحرير المخالفات وزيادة الإنتاجية من ناحية الوقت المستغرق في إدخال المخالفة من يوم عمل إلى دقيقة، ما أسهم في تعزيز كفاءة العمليات الداخلية.

حضور

وشهدت معالي عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، وعبدالرحمن محمد النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان عرض فريق الدائرة المكون من الشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان x، وفاطمة أحمد الشامسي إدارية ابتكار رئيسية، مشاركة البلدية الابتكارية في التحدي.

خدمة

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان: «إن الجميع يسعى لخدمة الاتحاد الشامخ وتقديم الأفضل لكل مواطن ومقيم وزائر، منسجمين مع رؤى قيادتنا التي تؤمن بالموارد البشرية وتقدر الإنجازات، معرباً عن فخره بالفريق الطموح والذي حقق الأهداف المنشودة».

أهداف

وذكر المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الفريق حقق الأهداف المتمثلة بتقديم أفضل الخدمات الحكومية لتسهيل حياة الناس، وتحقيق سعادتهم عبر تطوير آليات العمل والأدوات الفاعلة للارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة وكبيرة.

منهجية

يعمل برنامج المسرعات الحكومية المنفذ من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء على تمكين الموظفين في الحكومة الاتحادية والمحلية، من خلال تطبيق منهجية المسرعات الحكومية في مؤسساتهم.