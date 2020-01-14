«طرق دبي»تتيح للجمهور اقتراح خطوط للحافلات

المصدر: دبي - البيان

أتاحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الفرصة للجمهور لتصميم رحلاتهم من خلال اقتراح خطوط جديدة للحافلات.

وذلك عبر تطبيق «هيئة الطرق والمواصلات» «RTA Dubai» الذكي، في مبادرة تهدف إلى إشراك الجمهور بالمساهمة في تعزيز تكامل شبكة وسائل المواصلات العامة في الإمارة، بما ينسجم والاحتياجات المتنامية لرواد هذه الوسائل من السكان والزائرين والسائحين القادمين إلى إليها.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «تأتي المبادرة انطلاقاً من سعي دبي للتطور المستمر حسب أفضل المعايير العالمية والريادة في المنطقة في مجالات عديدة.

وحيث إن التركيز على تطوير خدمات النقل باعتبارها أحد أهم المحاور لتطوير الإمارة، فقد قمنا باستحداث خاصية جديدة وأضفناها إلى التطبيق الذكي، وذلك بهدف الاستفادة من التغذية الراجعة من الجمهور في تطوير شبكة المواصلات العامة المتمثّلة بالحافلات».

وأضاف شاكري:«تهدف المبادرة كذلك إلى الاستفادة من اقتراحات الجمهور من مستخدمي شبكة المواصلات العامة لتوفير وتعديل خطوط جديدة وكذلك التصويت للخطوط قبل تدشينها وانطلاقها أو استحداث مواقف جديدة لهذه الحافلات».

وتابع شاكري: «حققت المبادرة تفاعلاً كبيراً في فترة قياسية منذ انطلاقها، حيث بلغ عدد التفاعلات 3003 تفاعلات و2590 اقتراحاً لخطوط جديدة للحافلات، وبلغ عدد الأصوات 413 تصويتاً، منها 265 تصويتاً لخط حافلات القصيص- مطار آل مكتوم الدولي و148 تصويتاً لخط حافلات سوق الذهب- المنطقة الحرة لجبل علي.

وأشاد الاتحاد العالمي للمواصلات العامة بالمبادرة، معتبراً إيّاها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ومن الأوائل على مستوى العالم كونها خدمة مقدّمة من جهة حكومية.