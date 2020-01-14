4 ورش عمل عن أمراض الأذن والحنجرة

المصدر: (دبي – البيان)

نظم القائمون على فعاليات المؤتمر الخليجي الـ 12 ومؤتمر الإمارات الـ 10 لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات التواصل 4 ورش عمل تدريبية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، لأطباء الأنف والأذن والحنجرة من مختلف الدول.

حيث تم تخصيص الورشة الأولى حول جراحة الأذن الوسطى والأذن الداخلية والقوقعة والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة والدوخة والاتزان.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد للمراكز والعيادات رئيس المؤتمر ورئيس شعبة الانف والأذن والحنجرة في جمعية الإمارات الطبية:

«إن مؤتمر دبي الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يقوم بإحضار الرؤوس البشرية في مثل هذه الورش حرصاً منه على إكساب الأطباء من مختلف دول المنطقة الخبرات العملية والعالمية لتأهيلهم على كيفية إجراء العمليات وآخر المستجدات المتعلقة».

وأضاف الدكتور حسين عبد الرحمن الرند: «إن المؤتمر الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة سيناقش التهابات الغدد اللعابية واستخدام المنظار لإزالة وتوسيع مجرى الغدد اللعابية».