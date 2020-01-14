احترافية طيران الشرطة تنتشل مواطناً من فيضان وادي البيح

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

بهدوء الواثق، واحترافية تشرّبها ثمرة تدريبات عالية المستوى، أنقذ العقيد طيار سعيد اليماحي، قائد طائرة جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، شاباً مواطناً، علقت مركبته في مياه وادي البيح وشارف على الغرق، في عملية نوعية هبط خلالها بطائرة الإنقاذ إلى أدنى مستوى ممكن قريباً من المركبة العالقة.

«البيان» التقت اليماحي الذي أكد أن أبناء زايد لا يعرفون الخوف، ولا يهابون المبادرة في خدمة الوطن. وقال: «عند وصولنا لإنقاذ الشاب، تبين لنا عدم قدرته على الإمساك بحبل الإنقاذ، فبادرت للنزول بالطائرة لأقرب مسافة ممكنة فوق سطح المركبة، لضمان سلامة إنقاذ الشاب، ومنحه الثقة الكافية قبل انتشاله بواسطة ملاح الطائرة».

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