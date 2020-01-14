توقع سقوط أمطار اليوم وغداً.. وثلوج على قمم الجبال

المصدر: أبوظبي ـ عبدالحي محمد ومصطفى خليفة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار اليوم وغداً خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار وثلوج على قمم الجبال.

وأن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/‏‏‏ س على البحر ليلاً.

والبحر متوسط يصبح مضطرب الموج بعد الظهر في الخليج العربي وبحر عُمان، وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس بواقع 1.6 درجة مئوية عند الساعة 4:15 صباحاً.

وتتأثر الدولة والمنطقة عموماً في مثل هذا الوقت من العام بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه كتلة هوائية باردة تعمل على تكوّن السحب الركامية الممطرة.

كما تتأثر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، ويصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تكاثر السحب على الدولة مع سقوط أمطار متفرقة في مثل هذا الوقت.

كما تزداد الرطوبة النسبية خلال هذه الفترة وخاصة في الصباح الباكر على أغلب المناطق ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب والضباب الخفيف ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر من المناطق الساحلية.

إلى ذلك، احتجزت السدود 36.8 مليون متر مكعب من مياه الأمطار وهو الرقم الأكبر منذ 38 عاماً.

الأكبر من نوعه

وكشف تقرير لوزارة الطاقة والصناعة، أمس، عن أن سدود الوزارة حجزت 36 مليوناً و816 ألفاً و255 متراً مكعباً من مياه الأمطار التي هطلت على الدولة خلال يومي 11 و12 يناير الجاري، ويعتبر هذا الرقم الأكبر من نوعه منذ عام 1982، وهو بداية التاريخ المرصود في سجلات الوزارة لكميات الأمطار في الدولة.

وأكد التقرير أن الأمطار التي هطلت على الدولة خلال اليومين أدت إلى امتلاء السدود التي تشرف عليها الوزارة في المنطقة الشرقية والشمالية والوسطى.

ولفت التقرير إلى أن سدود المنطقة الشمالية حجزت أعلى كمية لمياه الأمطار، إذ بلغت 23 مليوناً و335 ألفاً و411 متراً مكعباً، كما بلغت كميات المياه المتجمعة في بحيرات سدود المنطقة الشرقية نحو 7 ملايين و283 ألفاً و817 متراً مكعباً، وبحيرات سدود المنطقة الوسطى نحو 6 ملايين و197 ألفاً و27 متراً مكعباً.

وكشف التقرير عن فيضان 23 سداً من سدود الوزارة البالغ عددها 104 سدود، أبرزها سد السيجي الرئيس بإمارة الفجيرة، وكمية مياه الأمطار المتجمعة في سد البيح نحو 20 مليون متر مكعب،.

وقد كانت السعة التخزينية لهذا السد 7 ملايين متر مكعب، إلا أنه تمت زيادتها إلى نحو 20 مليون متر مكعب بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

يُذكر أن عدد السدود التي تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة قد تضاعف خلال السنوات الماضية، وتصل حالياً إلى 104 سدود بسعة تخزينية مقدارها 80 مليون متر مكعب مقابل 4 سدود بسعة تخزينية 20 مليون متر مكعب عام 1982.