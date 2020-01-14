«اتصالات»: شبكة الجيل الخامس ممكّن رئيس لإعلام المستقبل

المصدر: دبي - البيان

ضمن مشاركة «مجموعة اتصالات» في اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، أكد الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، أن شبكة الجيل الخامس ممكّن رئيس لإعلام المستقبل.

كما سلط الضوء على مدى ارتباط وتكامل التكنولوجيا الحديثة والذكية مع قطاع الإعلام، في ظل التطور المطرد الذي يشهده عالم تكنولوجيا الاتصال.

وأكد ابن علي، في حديثه، الدور البارز لقطاع الإعلام في حياة الأفراد والمجتمعات، باعتباره نافذة الخبر، ومصدر الترفيه والتثقيف، ومنصة تواصل استراتيجية ذات قدرة على التأثير والتغيير وإحداث فرق ملموس على الصعد كافة.

كما تناول أيضاً التحول الجوهري الذي شهدته وسائل الإعلام في السنوات الماضية، وذلك نتيجة ما يشهده العالم من تطور تقني متسارع، إذ كان له الفضل في توطيد العلاقة بين قطاعي الإعلام والاتصالات.

وأدت تكنولوجيا الاتصالات دوراً مهماً في تمكين الإعلام وتوسيع قنواته وتعزيز انتشاره وتغيير نموذجه التشغيلي ليوائم الشكل الجديد لهذا العالم نحو تواصل لا محدود.

سرعة استجابة

ونوه، في سياق حديثه، بأن عجلة التقدم التقني تتسارع لتجلب معها قدرات كبيرة تفتح الآفاق نحو فرص جديدة، منوهاً بأهمية الاستثمار في شبكة الجيل الخامس.

وذلك لقدرتها على تلبية احتياجات لا حصر لها، وعلى رأسها «سرعة استجابة الشبكة»، وهو ما سيسهل عمل الصحفيين والإعلاميين الميدانيين عند نقل الأخبار المباشرة.

وخاصة العاجلة منها، إضافة إلى سرعة بث الحوارات أو المداخلات المتلفزة متعددة المناطق الجغرافية، علاوةً على البيانات فائقة السرعة التي تفيد العمل الصحفي بوجه عام، والصحافة الاستقصائية خصوصاً، كما ستكون ذات قيمة ملحوظة في الفعاليات الثقافية والتجمعات الجماهيرية مثل «إكسبو دبي 2020».

وأضاف أن خصائص الجيل الخامس ستتيح تطبيقات جديدة وخدمات غير مسبوقة، وستتضاعف سرعة البيانات وتحميل المعلومات عدة مرات، فضلاً عن توفير خدمات الفيديو عالي الجودة وثلاثي الأبعاد والتجارب المعززة بسرعات فائقة وتجاوب آني.

كما لفت أيضاً إلى أهم تطبيقات الجيل الخامس المستقبلية، مثل القدرة على البث والإرسال عالي السرعة لعربات البث الخارجي، مؤكداً أن هذا المزيج من الإمكانات سيخلق منصة مستقبلية لا محدودة للإعلام ومقدمي خدمات المحتوى.

المذيع الهولوجرام

وأكد ابن علي أن إعلام الجيل الخامس سيحمل في طياته مظاهر كانت مستحيلة، مثل مفهوم المذيع الهولوجرام (أو الطيف الثلاثي الأبعاد) التي ستصبح حقيقة ذات منفعة كبيرة لحماية المراسلين الصحفيين في بعض الأماكن، وسيعيش الجمهور تجربة المراسل من خلال التجارب المنغمسة التي ستتعدى العالم الافتراضي وتجعل المتابع في صميم الحدث.

إحصائية

وأكد أنه يوجد في الوقت الحاضر ما يقارب خمسة مليارات مستخدم للهواتف الذكية، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يزيد عن 7.2 مليارات خلال أقل من خمس سنوات، مدفوعاً بشكل رئيس بتزايد أعداد مستخدمي شبكات الجيل الخامس التي ستستحوذ على ربع حجم البيانات المحمولة بالعالم لما تقدمه من سرعة فائقة وتجربة استخدام غير مسبوقة.

مؤكداً أن التركيز سينصب على الفيديو والتجارب المنغمسة، إذ يتطلع الجميع إلى التجارب الحسية مع أقصى درجات التفاعل.

واختتم بن علي بقوله: «سيأتي الجيل الخامس بنتائج إيجابية ملموسة على قطاع الإعلام والترفيه، مدعوماً بتحول الشبكات الثابتة، وهو ما سيزيد العوائد المالية ومصادر جديدة للإعلان والمحتوى وانتشاراً أكبر»، منوهاً في هذا السياق بضرورة توفر بنية تحتية تقنية ممكنة للإعلام، علاوةً على توفير الوعي المجتمعي.