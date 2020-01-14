«العربية للإعلام الإلكتروني» توصي بتعزيز الإعلام الرقمي

المصدر: دبي - نورا الأمير

اختتمت في دبي أمس أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، والتي أقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالتعاون مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات، بتوصيات تعزز دور الإعلام الرقمي العربي.

وذلك بحضور الوزير المفوض فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وممثلي الدول الأعضاء بالجامعة وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وناقشت الاجتماعات التي عُقدت على مدار يومين بالمقر الجديد لنادي دبي للصحافة آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي جرت خلال شهر يوليو الماضي، بشأن «اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني».

إضافة إلى عدد من البنود المتعلقة بقضايا الإعلام الإلكتروني في المنطقة العربية، ومن بينها مشروع «مدوَّنة سلوك للإعلام الإلكتروني»، أعدتها لجنة من الخبراء والأكاديميين والجمعيات الأهلية الإعلامية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في سياق التشاور للتصدي لما ينتج عن الإعلام الرقمي من قضايا تؤثر سلباً في الأمن المجتمعي العربي.

توصيات

كما تضمنت الاجتماعات متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحلقة النقاشية البحثية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب وتأثيرها في المجتمع العربي، والتوصيات المعنية بدراسة المشروعين المقدمين من الهيئة العربية للبث الفضائي المشترك حول إثراء المحتوى الإلكتروني العربي على شبكة الإنترنت ومنصة البث الرقمي ضمن مركز البيانات الإلكترونية العربية.

وأكد الوزير المفوض د. فوزي الغويل، مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية أن انعقاد اجتماعات الأمانة العامة للجامعة وفي مستهلها اجتماعات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني يأتي تكليلاً لمساعي جامعة الدول العربية الرامية لتعزيز دور الإعلام العربي في القضايا العربية الملحة.

دور

بدوره أكد ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الإلكتروني في ظل التطور الهائل لتقنية المعلومات.

وقال إن هذا الملتقى يحمل بصمة مختلفة، لا تنبع من أهمية العنوان الذي ينعقد تحته، والنقاشات المطروحة من خلاله وحسب في ظل الأهمية الكبيرة للإعلام، وإنما بكونه يأتي أيضاً احتفاءً بفوز دبي عن استحقاق وجدارة بلقب عاصمة الإعلام العربي لعام 2020.

وقال إن هذا الإنجاز يؤكد الحضور الرائد والمتميز للرسالة الإعلامية والاستراتيجية التي تعتمدها دبي، في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وهو نجاح جديد يبرهن على عمق ووضوح الرؤية الإماراتية الواعية لدور الإعلام والمشهد الإعلامي العربي والعالمي.

إسهامات

بدوره أكد سالم باليوحة، المدير بالإنابة لنادي دبي للصحافة أن استضافة النادي اجتماعات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني التي تتخذ من دبي مقراً دائماً لها، تفتح المجال لزيادة مساحة إسهامات النادي في دعم التأثير الإيجابي للإعلام الإلكتروني على الصعيد العربي.

إشادة

وتوصل المشاركون في الاجتماعات إلى جملة من التوصيات تضمنت الإشادة بالتجارب الناجحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإعلام الإلكتروني، والدعوة لاعتبارها منهاج عمل للجنة، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بتعميمها على الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية للاستفادة منها.

وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بمتابعة تنفيذها مع كافة الجهات المعنية. كما تضمنت التوصيات الموافقة على المقترح المقدم من الهيئة العربية للبث الفضائي حول تشكيل فريق عمل مفتوح العضوية يعنى برصد ودراسة جميع الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب، وتأثيرها في الأمن المجتمعي العربي.

ورفع المشروعين المقدمين من الهيئة حول إثراء المحتوى الإلكتروني العربي على شبكة الإنترنت، ومشروع منصة البث الرقمي ضمن مركز بيانات إلكترونية عربية إلى الدورة العادية (94) للجنة الدائمة للإعلام العربي لاتخاذ القرار المناسب حيالهما.

كما شملت التوصيات التعجيل بمشروع إنشاء المنصة العربية للبث الرقمي .

والتي تضمن مختلف البلدان العربية من خلالها توزيع المحتويات والمضامين الإعلامية الرقمية من دون المرور بوسطاء من أوروبا أو غيرها من البلدان الغربية، إضافة إلى الموافقة على مقترح العراق بشأن تحديث النظام الداخلي للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

وبالشكل الذي يضمن لها مواكبة التطور الهائل الذي شهده مجال الإعلام، فضلاً عن الترحيب بمقترح الجزائر بشأن إنتاج إشعارات إعلامية توعوية للتنبيه إلى خطورة بعض الألعاب الإلكترونية، كما تضمنت التوصيات دعوة مؤسسات التربية والتعليم العربية لإدراج مواد علمية ومناهج تعليمية للتربية على وسائل الإعلام (التقليدية والإلكترونية)، لتحصين الأطفال والشباب من مخاطر سوء الاستخدام.

أوراق عمل

ناقش اجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني الخامس عشر، على مدار يومين العديد من أوراق العمل.

واستعرض ممثلو الدول الأعضاء في اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشروع مدونة السلوك للإعلام الإلكتروني ومناقشة أهمية جذب الخبرات واستقطاب الأفكار الجادة لصنع محتوى إعلامي هادف وموجه وتقديم تطبيقات ذكية تواجه ما هو منتشر في الساحة الإلكترونية من ألعاب هدامة تخدم توجهات منظمات إرهابية وغيرها.

ألعاب توعوية

وخلال اليوم الأول، قدّم العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في القيادة العامة لشرطة دبي.

ورقة عمل تناول فيها مبادرة الألعاب الإلكترونية التوعوية، ركزت على إطلاق المبادرات الرائدة والطموحة على مستوى الإمارات من قبل الجهات المختلفة من أجل بناء أجيال قادرة على التعامل مع التحديات والمخاطر وتتمتع بالوعي الشامل والتحصين الذاتي.

في حين قدمت الدكتورة بشرى البلوشي مدير الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني ورقة عمل بعنوان استشراف المستقبل في الإعلام الإلكتروني.

موقع جديد

وشهد اليوم الثاني والختامي لاجتماعات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني استعراض مؤسسة وطني الإمارات مقترح الموقع الإلكتروني الجديد للجنة والمميزات التي ستتضمنها المنصة.

فضلاً عن مناقشة جملة من أوراق العمل حيث قدمت أمل البلوشي، مدير برنامج جودة الحياة الرقمية بمجلس الوزراء ورقة عمل بعنوان برنامج جودة الحياة الرقمية إحدى مبادرات البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

وقدّم الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي، مجموعة اتصالات ورقة عمل بعنوان الجيل الخامس لتمكين المستقبل تناول فيها دور قطاع الاتصالات في خدمة الإعلام، مبيناً أن الإحصائيات تؤكد أن شبكة الجيل الخامس ستساهم إيجاباً في زيادة العوائد المالية.

وناقشت ورقة عمل قدمها النقيب عبدالله الشحي من شرطة دبي وحملت عنوان «الجرائم الإلكترونية»، تجربة الإمارات من خلال منصة ECrime لتحقيق العدالة وحفظ خصوصية ضحايا الجرائم الإلكترونية والحفاظ على أمن المجتمع.

الإرهاب الإلكتروني

شهد اجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني في يومه الثاني اجتماعاً مع مؤسسات التواصل الاجتماعي العالمية فيسبوك، ولينكد إن.

وانستجرام لبحث سبل تعزيز التعاون من أجل مواجهة الإرهاب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من مخاطر النشر السلبي فيها، نظراً للدور المحوري لهذه المنصات في التصدي للأفكار الهدامة.

كما خلص الاجتماع الذي جمع الجانبين إلى النظر في عقد اتفاقية مشتركة للنظر فيها واعتمادها من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب، وبحث إمكان بدء التعاون من خلال عقد دورات تدريبية موجهة للإعلاميين العرب حول كيفية مواجهة الأفكار الكاذبة.