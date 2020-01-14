برعاية الشيخة فاطمة.. انطلاق برنامج «المرأة والسلام والأمن» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية انطلقت في أبوظبي.

الدورة الثانية من برنامج «المرأة والسلام والأمن» بمشاركة واسعة من 11 دولة أفريقية وآسيوية وعربية ضمت المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية اليمن وجمهورية بنغلاديش وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية وغامبيا وغانا وتشاد والسنغال وجمهورية موريتانيا، إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.

يهدف البرنامج - الذي انطلقت دورته الأولى العام الماضي - إلى بناء قدرات المرأة ودعم مشاركتها في قطاعات العمل العسكري وحفظ السلام.

جدير بالذكر أن حوالي 50% من المشاركات في هذه الدورة يأتين من خلفيات عسكرية وشرطية ويخدمن في قوات بلادهن وتم ترشيحهن من قبل حكومات دولهن للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي الرائد الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة والإتحاد النسائي العام.

وأقيم حفل افتتاح الدورة الثانية من برنامج «المرأة والسلام والأمن» في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، تحت رعاية وزارة الدفاع بالدولة وبحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ولانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ولفيف من كبار الزوار وسفراء الدول المشاركة في البرنامج وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة.

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان: «تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ الدورة الثانية من هذا البرنامج الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 من خلال تدريب ضابطات قادرات على المشاركة في عمليات حفظ الأمن والسلام ».

شراكة

من جانبها قالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام: «مع بداية عقد جديد، يسعدنا أن نأخذ شراكتنا الوثيقة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى آفاق جديدة، من خلال إشراك المئات من النساء من الدول الشقيقة والصديقة، في برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإمارات لتدريب النساء على الأمن والسلام ».

تدريب

من جهتها قالت الدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون: «هذا العام تحيي الأمم المتحدة الذكرى العشرين للقرار الأممي 1325 الذي أكد ضرورة إشراك المرأة في عمليات بناء السلام».. مشيرة إلى أنه من خلال المبادرات التي تقوم بتدريب المرأة لتولي مهام حفظ السلام، فإننا نقطع خطوات مهمة نحو تمكينها من لعب دور أكبر في صياغة المستقبل، وضمان استتباب الأمن في مجتمعها متى أتيحت لها الفرصة».