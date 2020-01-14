«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق «الدبلومات المهنية»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، أمس، برامج «الدبلومات المهنية» ضمن برامج «التعليم التنفيذي».

وذلك بهدف تمكين وإعداد قيادات المستقبل والعمل على تسليحهم بمختلف العلوم والمعارف والخبرات وتعزيز قدرتهم على الإبداع والابتكار، واطلاعهم على أحدث الممارسات الحكومية العالمية للارتقاء بالأداء الحكومي في دولة الإمارات.

وتشمل الدبلومات المهنية أربعة مجالات هي، «الإدارة الحكومية الحديثة» و«السياسات العامة المتقدمة» و«القيادة الحكومية» و«القيادة الرقمية والمستقبل».

وتستهدف البرامج جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين يسعون لصقل مهاراتهم القيادية وتوسيع معارفهم حول أحدث التطورات في مجالات السياسات الحكومية العامة ووضع الاستراتيجيات والتخطيط في مختلف القطاعات الحكومية.

كما تتضمن مساقات البرنامج العديد من جلسات التوجيه الوظيفي التي تهدف إلى نقل التجارب العملية في تطوير تدفق العمل ضمن منظومة المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وبما يمنح الطلبة فكرة شاملة عن إدارة سيناريوهات العمل المتنوعة.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:

تعكس برامج الدبلومات المهنية توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أولى أهمية خاصة لبناء القدرات والكفاءات الوطنية بهدف قيادة منظومة العمل الحكومي وخلق بيئة عمل تحفز الموظفين على المزيد من الابتكار والإبداع من أجل إيجاد الحلول العملية للتحديات ومواصلة مسيرة الإنجازات.

من جهتها، أكدت عائشة سلطان الشامسي مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن برامج الدبلومات المهنية هي خطوة في مسيرة إعداد القادة والمبتكرين في منظومة العمل الحكومي والخاص من خلال مناهج رائدة ومساقات تعليمية متطورة تراعي مختلف التحديات الحالية.

وتواكب المتغيرات المحلية والعالمية في مجال الإدارة والسياسات العامة، بما يضمن الاستعداد الجيد للمستقبل.