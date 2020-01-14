فريق الأزمات بدبي يبحث استعدادات الدوائر الحكومية لـ«إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الأزمات والكوارث بإمارة دبي، الاجتماع الرابع للفريق لعام 2020.

والذي عقد في متحف الاتحاد، حيث ناقش الاجتماع قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها، وعدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، واستعدادات وخطط وإمكانات الدوائر الحكومية في إمارة دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.

حضر الاجتماع أحمد بن حميدان، نائب مدير ديوان سمو حاكم دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

واللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، وخليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وباقي أعضاء الفريق من الدوائر والمؤسسات الحكومية.

واستعرض العقيد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، هيكل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، ومهام ومسؤوليات اللجنة، وتطورات الأوضاع الأمنية، ولجنة السيناريوهات والتمارين لإمارة دبي.

ونوه معالي اللواء عبد الله خليفة المري بالجهود المبذولة من فريق الأزمات والكوارث بإمارة دبي، مؤكداً أن التكامل بين أعضاء الفريق سيحقق الأهداف والتطلعات الموضوعة، وسيعزز الأمن والأمان في الإمارة أثناء الأحداث المختلفة.