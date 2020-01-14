تشغيل التاكسي البحري في رأس الخيمة عبر 5 محطات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أمس، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته الهيئة، استراتيجية 2020 – 2025 الجديدة.

وكشفت خلال المؤتمر عن تشغيل خدمة التاكسي البحري لأول مرة في رأس الخيمة عبر 5 محطات جديدة، وإنشاء محطة مركزية بمنطقة النخيل لنقل الركاب بين مناطق الإمارة عبر 3 خطوط جديدة إلى مطار رأس الخيمة الدولي، والحمراء وصولاً إلى مجمع الكنائس، وشعم شمال الإمارة.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات:

«أن الاستراتيجية الجديدة تشمل مشاريع تطويرية لدعم منظومة النقل الداخلي والخارجي في رأس الخيمة، وتضم تدشين 3 خطوط جديدة لحافلات النقل العام المنتظمة إلى 3 وجهات جديدة، وتشمل كل حافلة 5 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية».

وأشار إلى أن الهيئة بدأت إنشاء 34 محطة توقف جديدة لخدمة ركاب الحافلات تشمل محطات مكيفة، بالتعاون مع الجهات المعنية في رأس الخيمة، لافتاً إلى أن الهيئة تسير 16 حافلة للنقل عبر مدن الدولة، و9 حافلات جماعية جديدة لنقل الركاب داخلياً بين مناطق الإمارة. وأوضح البلوشي:

«تضم الاستراتيجية إطلاق خدمة براند تاكسي الجديدة، لتجمع الشركات المشغلة تحت مظلة الهيئة ضمن علامة واحدة». وكشف عن إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة بعد تطويره .

والذي يضم العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية الجديدة التي تلبي احتياجات المتعاملين، وتسعى الهيئة ضمن خطة 2020 إلى تشغيل 150 مركبة أجرة جديدة لزيادة عدد مركبات الخدمة إلى 1000 مركبة، وزيادة نسبة المركبات الهجينة إلى 70%.