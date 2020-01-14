عصف ذهني لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أهمية الاستعداد لمستقبل رعاية الموهوبين تماشياً مع الاستعدادات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة للـ 50 سنة القادمة، منوهاً إلى أن الموهوبين جزء مهم في أي حراك تجاه المستقبل. جاء ذلك خلال فعالية جلسة العصف الذهني للجمعية.

والتي عقدت في متحف الاتحاد في دبي، بهدف الخروج بأفكار تخدم الموهوب الإماراتي، وتحديد استراتيجية ورؤية ورسالة وأهداف موحدة بعام الاستعداد للخمسين لدعم الموهوب الإماراتي.

وأضاف معاليه: «تأتي جلسة العصف الذهني من أجل الخروج برؤية ورسالة واضحة لرعاية الموهوبين، فتوحيد الجهود والرؤى المستقبلية تحقق الأهداف المنشودة في هذا الجانب».

وناقشت جلسة العصف الذهني الاستعدادات للمراحل القادمة من خطط واستراتيجيات وآليات وجهود تُعنى بدعم الموهوب الإماراتي بشكل يتناسب مع التطلعات والرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة.

محاور

وتضمنت جلسة العصف الذهني عدداً من المواضيع والمحاور منها «اقتراح إطلاق يوم الموهوب الإماراتي في شهر الابتكار 2020»، وتحديد استراتيجية ورؤية ورسالة وأهداف موحدة بعام الاستعداد للخمسين لدعم الموهوب الإماراتي .

وأقيمت جلسة العصف الذهني بطريقة المجموعات، حيث تم تقسيم الأعضاء لعدد من الفرق، يقوم كل فريق بمناقشة محور من محاور الجلسة، ويتولى رئيس المحور إدارة الفريق، ومن ثم مناقشة كافة المخرجات من كل الفرق.