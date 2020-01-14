«كهرباء دبي» توعي بسلامة المقاولين والاستشاريين

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم التوعوي السنوي الخاص بصحة وسلامة المقاولين والاستشاريين، بحضور أكثر من 100 مقاول واستشاري.

وهدفت الفعالية التي أقيمت في خيمة الابتكار في المبنى الرئيس للهيئة إلى اطلاع المقاولين والاستشاريين المتعاملين مع الهيئة على أحدث أنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

وأثنى المشاركون على التطور الملحوظ، الذي تشهده المبادرة منذ انطلاقها عام 2011، وأشاروا إلى حرصهم على التعاون الوثيق مع الهيئة وثقتهم الكبيرة بممارساتها وعملياتها، مبدين إعجابهم بسعيها المتواصل لاستقطاب الخبرات والكوادر المدربة والمؤهلة، التي تمكّنها من تحقيق التزاماتها، وضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية في جميع المجالات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بوصفها مؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً، تلتزم الهيئة بتطبيق أفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال الصحة المهنية والسلامة، بما يضمن سلامة جميع المعنيين. وتضع الهيئة ثقافة السلامة والصحة المهنية في مقدمة أولوياتها وتحرص على مواكبة المستجدات المتعلقة بهذه المجالات نظراً لأهميتها في حماية الأرواح والممتلكات، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وسعيدة ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التميز، بما ينسجم مع أهداف خطة دبي 2021 بجعل دبي موطناً لأفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة».

وأردف معالي الطاير: «تطبق الهيئة استراتيجية إدارية وتشغيلية متكاملة، تضمن تحقيق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة. وتحرص على رفد المعنيين بالمعارف والمهارات الأساسية، التي تضمن سلامتهم وعافيتهم. وتتيح لنا هذه الفعاليات مراجعة إنجازاتنا في قطاع الصحة والسلامة الذي توليه الهيئة أهمية بالغة».