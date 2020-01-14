سفيرنا في طوكيو: علاقاتنا راسخة مع اليابان

المصدر: طوكيو ــ وام

قال خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان: إن الزيارات المتبادلة بين قادة الإمارات واليابان والمبادرات الاستراتيجية والاتفاقيات بينهما تعكس جميعها الصداقة الراسخة التي تتطور عاماً بعد عام. وأضاف بمناسبة الزيارة الرسمية لشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني لدولة الإمارات:

إن هذه الزيارة تأتي في أعقاب حضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخاص إلى اليابان المراسم الرسمية لتنصيب الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الجديد في شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف أنه في إطار «مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة» (CSPI) التي تم الاتفاق عليها بين قيادتي الدولتين عام 2018، تدخل العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات واليابان حقبة جديدة من الشراكة المبنية على رؤية مشتركة للمستقبل واستراتيجية تعاون بعيدة المدى بين مؤسسات البلدين.

وأوضح أنه خلال الشراكة الناجحة لنحو نصف قرن أكدت دولة الإمارات واليابان التزامهما بتطوير رؤيتهما المشتركة ومواصلة تعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر أن نجاح إطلاق القمر الصناعي «خليفة سات» من اليابان في عام 2018 والإطلاق المرتقب لمسبار الأمل العام الجاري يثبت أن التعاون الفعال في مجال الفضاء يشكل بالفعل قوة دافعة لتعزيز العلاقات الثنائية في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وأشار إلى أن الطاقة لا تزال تشكل أولوية رئيسية في العلاقات بين البلدين بعدما ساهمت شراكة الطاقة طويلة الأمد بين البلدين بشكل كبير في تطوير هذا القطاع، والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات واليابان.