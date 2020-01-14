معرض لحمام الزينة في الوثبة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة الصحة العامة، وبمشاركة «رابطة الإمارات لحمام الزينة» معرضاً خاصاً بحمام الزينة في مجمع مسلخ الوثبة الآلي، الذي يعد فعالية سنوية غير ربحية خاصة بالمربين والهواة، وحظي بحضور كبير من قبل عارضين من دول مجلس التعاون الخليجي ومحكمين معتمدين دولياً من مختلف الدول الأوروبية.

وجاء تنظيم المعرض بهدف احتواء المربين لحمام الزينة في الدولة تحت مظلة واحدة ورؤية واحدة للوصول بهم إلى العالمية في هذا المجال ومواكبة الدول الأوروبية والعالمية في إقامة المعارض وتربية الطيور، وجعل الإمارات في مصافها وأكثر تقدماً.

وكذلك استقطاب الزوار إلى الإمارة، وتنشيط السياحة فيها والترويج للمنطقة سياحياً، حيث إن معظم العارضين جاؤوا من دول مجاورة وأوروبية، وتميّز موقع المعرض بقربه من موقع مهرجان الشيخ زايد وميدان سباق الهجن وجزيرة ياس.