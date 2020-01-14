مذكرة في محاكم دبي لاحتضان ورعاية مبدعيها

المصدر: دبي - البيان

وقع محمد أحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، في محاكم دبي، وسعيد مطر المري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تعاون مشتركة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تسهم في احتضان ورعاية المبدعين لدى محاكم دبي من خلال تقديم الخدمات اللازمة للمشاريع المرشحة، والتي تشمل تقديم استشارات تأسيس الأعمال والمساعدة على وضع خطط العمل ودراسات الجدوى، وتقديم الدورات التدريبية اللازمة في مجال ريادة الأعمال عن طريق أكاديمية دبي لريادة الأعمال، وإصدار الرخص وفقاً للتشريعات السارية والاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسجيل الشركات في برنامج المشتريات الحكومية وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة، لإتاحة الفرصة أمام المرشحين لتطوير ونمو أعمالهم من خلال توريد البضائع والخدمات للجهات المحلية والاتحادية الداعمة للبرنامج.

تطوير

وتسهم اتفاقية التعاون بين الطرفين في تطوير وتنظيم البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي والتعاون في المجالات العلمية والتدريبية والمهنية المختلفة وتبادل الخبرات، والتعاون في مجال نشر الوعي الابداعي والابتكاري، والاطلاع على الأنشطة والأفكار والمقترحات والابتكارات لتحقيق التعاون المنشود، والاطلاع على الأنشطة والفعاليات التي تمتلكها المؤسسة لإتاحة مشاركة موظفي محاكم دبي فيها، وتفعيل العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات بين محاكم دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق التعاون المنشود بينهما.