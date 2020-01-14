انطلاق برنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر» في أسبوعه الثالث

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس، فعاليات الأسبوع الثالث لبرنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر للدفعة الخامسة الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتضم الدفعة الخامسة للبرنامج 38 منتسباً ينتمون إلى 22 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، ولأول مرة يشارك في الدورة أفراد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انتسب إليه 3 منتسبين من المملكة العربية السعودية واثنان من مملكة البحرين.

ويُعد برنامج اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المُعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى «مكافحة الاتجار بالبشر».

ويحاضر في الأسبوع الثالث للبرنامج، المستشار أحمد عبد الله الحمادي رئيس نيابة في النيابة العامة الاتحادية، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حول التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، وكيفية إعداد ملف القضية الجنائية الخاصة بهذا النوع من الجرائم بشكل كامل متكامل لعرضه على الجهات القضائية.

كما يقدم المستشار أحمد الحمادي عرضاً حول حالة لقضية محكومة من قضايا الاتجار بالبشر يشرح فيها آلية إعدادها وتوصيفها القانوني في لائحة الاتهام، والحكم الصادر فيها.

وخلال الأسبوع الثالث، ستقدم غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، شرحاً حول استغلال الأطفال في جريمة الاتجار بالبشر إلى جانب شرح حول طرق رعاية الضحايا الذين تم استغلالهم في جرائم الاتجار بالبشر.

وسيزور منتسبو برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر في ختام فعاليات الأسبوع الثالث مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وذلك للاطلاع على الخدمات التي تقدمها لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.