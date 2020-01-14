فيروس «كورونا المستجد» يستنفر منظمة الصحة العالمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعمل عن كثب مع المسؤولين في تايلند والصين بعد ورود تقارير تؤكد إصابة شخص بفيروس «كورونا المستجد» في تايلند، مشيرة إلى أنه من غير المستبعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في دول أخرى، ودعت المنظمة إلى ضرورة الرصد النشط والتأهب الدائم في جميع دول العالم.

وأشارت إلى أن المصاب كان مسافراً قادماً من مدينة ووهان في الصين تبيّنت للمسؤولين التايلنديين إصابته بالعدوى في 8 يناير الجاري وأُدخل إلى المستشفى في اليوم نفسه وهو بصدد التعافي من المرض.



وقد أصدرت المنظمة إرشادات عن كيفية اكتشاف حالات الإصابة بالفيروس الجديد ومعالجتها مشيرة إلى أن التسلسل الجيني الذي قدمته الصين سيساعد المزيد من الدول على تشخيص المرضى بسرعة أكبر.



وأكدت المنظمة مجدداً على ضرورة مواصلة التقصي في الصين لتحديد مصدر هذه الفاشية وأي مستودعات حيوانية أو نواقل وسيطة، وفي ضوء هذه المستجدات، سيتشاور المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس غيبريسوس، مع أعضاء لجنة الطوارئ والدعوة إلى عقد اجتماع للجنة في هذا الشأن.