الإمارات تسمح بتجديد تأشيرة الزيارة حتى 6 أشهر بدون مغادرة

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أكد المقدم أحمد الدلال مدير الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن الهيئة أصدرت قراراً يمنح الزائرين إذن زيارة جديد بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة، دون الحاجة لمغادرة الدولة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة بإذن الدخول للزيارة أو السياحة المتعاقبة 6 أشهر، وفقاً للضوابط المتبعة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى استخدام التطبيق الالكتروني الخاص بها والذي يقدم حزمة واسعة من خدمات الجنسية والإقامة ويوفر البيئة المناسبة للمستخدم لتقديم الطلبات عبر التطبيق من خلال الهاتف بواسطة استخدام نوع الحساب دون الحاجة لزيارة مركز خدمة المتعاملين.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الموقر خلال إجتماعه الأخير برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد وافق على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات وذلك بهدف دعم المنظومة السياحية الدولة لكافة الجنسيات والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية للجميع.