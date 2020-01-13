سدود في الإمارات تحصد أكبر كمية مياه منذ 38 عاماً

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف تقرير لوزارة الطاقة والصناعة عن أن سدود الوزارة حصدت 36 مليون و816 ألف و255 متر مكعب من مياه أمطار الخير التي هطلت على الدولة خلال يومي 11 و12 يناير الجاري.

ويعتبر هذا الرقم هو الأكبر من نوعه منذ عام 1982 وهو بداية التاريخ المرصود في سجلات الوزارة لكميات الأمطار في الإمارات.

وأكد التقرير على أن أمطار الخير التي هطلت على الدولة خلال اليومين أدت إلى امتلاء السدود التي تشرف عليها الوزارة في المنطقة الشرقية والشمالية والوسطي.

وبحسب التقرير فإن سدود المنطقة الشمالية حصدت أعلى كمية لمياه الأمطار حيث بلغت 23 مليون و335 ألف و411 متر مكعب ، كما بلغت كميات المياه المتجمعة في بحيرات سدود المنطقة الشرقية حوالي 7 ملايين و283 ألف و817 متر مكعب ، وبحيرات سدود المنطقة الوسطى حوالي 6 ملايين و197 ألف و27 متر مكعب.

وكشف التقرير عن فيضان 23 سد من سدود الوزارة البالغ عددها 104 سدا ، أبرزها سد السيجي الرئيسي بإمارة الفجيرة، موضحا أن كمية مياه الأمطار المتجمعة في سد البيح بلغت نحو 20 مليون متر مكعب، وقد كانت السعة التخزينية لهذا السد 7 ملايين متر مكعب إلا أنه تم زيادتها لنحو عشرين مليون متر مكعب بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

يذكر أن عدد السدود التي تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة قد تضاعفت خلال السنوات الماضية ، وتصل حاليا إلى 104 سدا بسعة تخزينية مقدارها 80 مليون متر مكعب مقابل 4 سدود بسعة تخزينية عشرين مليون متر مكعب عام 1982.