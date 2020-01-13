محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليابان

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وجرت لضيف البلاد ــ لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي ــ مراسم استقبال رسمية.. حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف و عزف السلام الوطني لليابان .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة رئيس الوزراء الياباني واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لنعالي شينزو آبي.

وصافح رئيس وزراء اليابان.. كبار مستقبليه من سمو الشيوخ و الوزراء و المسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لرئيس الوزراء الضيف.

كما كان في الاستقبال مجموعة من الأطفال ملوحين بأعلام البلدين ابتهاجا بزيارة الضيف.

وكان في استقبال رئيس وزراء اليابان .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

ويرافق الضيف وفد يضم كلا من ناوكي أوكادا نائب رئيس ديوان مجلس الوزراء و مينورو كيهارا المستشار الخاص لرئيس الوزراء وشيغيرو كيتامورا أمين عام مكتب الأمن القومي و تاكايا إيماي مستشار خاص وأمين عام لرئيس الوزراء و هيروشي سوزوكي أمين عام لرئيس الوزراء وأكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة وتاكيو موري نائب وزير الشؤون الخارجية و تاكسو هيكو تاكاهاشي مدير عام مكتب الشرق الأوسط و أفريقيا في وزارة شؤون الخارجية و ماكوتو أوساوا نائب وزير للشؤون الدولية في وزارة الزراعة وإدارة الغابات وياسونوري نيشيدا نائب وزير للشؤون الخارجية في وزارة الدفاع و ناوكي فوجي نائب وزير لشؤون النقل و السياحة والشؤون الدولية في وزارة البنية التحتية و النقل والسياحة و شيكيهيرو تاناكا نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة.