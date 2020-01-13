اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني تختتم اجتماعها الـ 15 في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتمت في دبي اليوم (الاثنين) أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، والتي أقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالتعاون مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات، بحضور معالي الوزير المفوض فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وممثلو الدول الأعضاء بالجامعة وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وناقشت الاجتماعات التي عُقدت على مدار يومين بالمقر الجديد لنادي دبي للصحافة آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي جرت خلال شهر يوليو الماضي، بشأن "اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني"، بالإضافة إلى عدد من البنود المتعلقة بقضايا الإعلام الإلكتروني في المنطقة العربية، من بينها مشروع "مدوَّنة سلوك للإعلام الإلكتروني"، أعدتها لجنة من الخبراء والأكاديميين والجمعيات الأهلية الإعلامية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في سياق التشاور للتصدي لما ينتج عن الاعلام الرقمي من قضايا تؤثر سلباً على الأمن المجتمعي العربي.

كما تضمنت الاجتماعات متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحلقة النقاشية البحثية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية التي تدعوا للعنف والإرهاب وتأثيرها على المجتمع العربي، والتوصيات المعنية بدراسة المشروعين المقدمين من الهيئة العربية للبث الفضائي المشترك حول إثراء المحتوى الإلكترون العربي على شبكة الإنترنت ومنصة البث الرقمي ضمن مركز البيانات الإلكترونية العربية.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الوزير المفوض د. فوزي الغويل، مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية أن انعقاد اجتماعات الأمانة العامة للجامعة وفي مستهلها اجتماعات اللجنة العربية للإعلام الالكتروني يأتي تكليلاً لمساعي جامعة الدول العربية الرامية لتعزيز دور الإعلام العربي في القضايا العربية الملحة، معرباً عن تقديره لجهود نادي دبي للصحافة في استضافة وتنظيم هذه الاجتماعات بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دبي لتعزيز العمل الاعلامي العربي المشترك.

وأشار معالي الغويل إلى أهمية النتائج والتوصيات المقدمة من ممثلي الدول المشاركين في اجتماعات اللجنة العربية للإعلام الالكتروني وانعكاسها الإيجابي على تعميق الحوار بين الكوادر الاعلامية العربية ولا سيما الخبراء المتخصصين في مجال الإعلام الإلكتروني.

وأكد مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب مواصلة الجهود من أجل إيجاد الضمانات التي تحفظ على المنطقة أمنها المجتمعي، والوقوف في وجه كافة التداعيات السلبية الناجمة عن الممارسات الخاطئة في مجال الإعلام الرقمي، خاصة فيما يتعلق بحماية الثروة الحقيقة للعالم العربي المتمثلة في الشباب، والذين يمثلون الجانب الأعظم من جمهور الإعلام الرقمي.

بدوره أكد سعادة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الإلكتروني في ظل التطور الهائل لتقنية المعلومات، وقال إن هذا الملتقى يحمل بصمة مختلفة، لا تنبع من أهمية العنوان الذي ينعقد تحته، والنقاشات المطروحة من خلاله وحسب في ظل الأهمية الكبيرة للإعلام، وإنما بكونه يأتي أيضاً احتفاءً بفوز دبي عن استحقاق وجدارة لقب عاصمة الإعلام العربي للعام 2020.

وقال سعادته إن هذا الإنجاز يؤكد الحضور الرائد والمتميز للرسالة الإعلامية والاستراتيجية التي تعتمدها دبي، في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وهو نجاح جديد يبرهن عمق ووضوح الرؤية الإماراتية الواعية لدور الإعلام والمشهد الإعلامي العربي والعالمي.

وأوضح سعادة ضرار بالهول أن قيم التسامح والسلام في مواجهة الغلو والتطرف، قواعد ومرتكزات تعد من أسس رؤية الإمارات العربية المتحدة، التي ترى في الرسالة الإعلامية خطاباً حضارياً موجهاً إلى الإنسانية جمعاء، وأن الإعلام على اختلاف منصاته يمثل مختبر المستقبل الإنساني، مشيراً إلى أن الثورة المعلوماتية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن أدت إلى تطورات عميقة جالبة معها العديد من التحديات، حيث بات هذا التسارع غير المسبوق في تطور تقنية المعلومات يتطلب وعياً كبيراً وقدرة فائقة في التعامل مع مستجدات العصر .

وأكد سالم باليوحة، المدير بالإنابة لنادي دبي للصحافة أن استضافة النادي لاجتماعات الجنة العربية للإعلام الإلكتروني التي تتخذ من دبي مقرا دائما لها، يفتح المجال لزيادة مساحة إسهامات النادي في دعم التأثير الإيجابي للإعلام الإلكتروني على الصعيد العربي، امتداداً لنهج دبي ودولة الإمارات في ريادة التطوير الإيجابي ومواكبة المستجدات العالمية في مختلف المجالات ومنها المجال الإعلامي، في الوقت الذي يتطلع فيه النادي لرفع سقف التعاون مع اللجنة وعبر اجتماعاتها الدورية لطرح المزيد من الأفكار التي تحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة وتدعم الرؤية المشتركة في خدمة صالح المجتمعات العربية".

توصيات تدعم الاستراتيجية الإعلامية

وتوصل أعضاء اللجنة العربية للإعلام الكتروني وممثلو المنظمات العربية المشاركين في الاجتماعات إلى جملة من التوصيات تضمنت الإشادة بالتجارب الناجحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإعلام الإلكتروني، والدعوة لاعتبارها منهاج عمل للجنة، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بتعميمها على الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية للاستفادة منها، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بمتابعة تنفيذها مع كافة الجهات المعنية.

كما تضمنت التوصيات الموافقة على المقترح المقدم من الهيئة العربية للبث الفضائي حول تشكيل فريق عمل مفتوح العضوية يعنى برصد ودراسة جميع الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب، وتأثيرها على الأمن المجتمعي العربي، ورفع المشروعين المقدمين من الهيئة حول إثراء المحتوى الإلكتروني العربي على شبكة الإنترنت، ومشروع منصة البث الرقمي ضمن مركز بيانات إلكترونية عربية إلى الدورة العادية (94) للجنة الدائمة للإعلام العربي لاتخاذ القرار المناسب حيالهما.

كما شملت التوصيات التعجيل بمشروع إنشاء المنصة العربية للبث الرقمي والتي تضمن مختلف البلدان العربية من خلالها توزيع المحتويات والمضامين الإعلامية الرقمية دون المرور بوسطاء من أوروبا أو غيرها من البلدان الغربية، إضافة إلى الموافقة على مقترح العراق بشأن تحديث النظام الداخلي للجنة العربية للإعلام الإلكتروني وبالشكل الذي يضمن لها مواكبة التطور الهائل الذي شهده مجال الإعلام، فضلا عن الترحيب بمقترح الجزائر بشأن إنتاج إشعارات إعلامية توعوية للتنبيه إلى خطورة بعض الألعاب الإلكترونية، ودعوة وزارات الإعلام العربية والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية لإنتاجها على أن يتم بثها عبر التلفزيونات والإذاعات العربية الرسمية والخاصة، كما تضمنت التوصيات دعوة مؤسسات التربية والتعليم العربية لإدراج مواد علمية ومناهج تعليمية للتربية على وسائل الإعلام (التقليدية والإلكترونية)، لتحصين الأطفال والشباب من مخاطر سوء الاستخدام.

مواجهة الإرهاب الالكتروني بالتعاون مع مؤسسات عالمية

وشهدت اجتماع اللجنة العربية للإعلام الكتروني في يومه الثاني اجتماعاً مع مؤسسات التواصل الاجتماعي العالمية "الفيسبوك"، و "لينكد إن"، و "انستجرام" لبحث سبل تعزيز التعاون من أجل مواجهة الإرهاب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من مخاطر النشر السلبي فيها، نظراً للدور المحوري لهذه المنصات في التصدي للأفكار الهدامة ومكافحة الإرهاب والترويج لمفاهيم التسامح والتعايش السلمي، كما خلص الاجتماع الذي جمع الجانبين إلى النظر في عقد اتفاقية مشتركة للنظر فيها واعتمادها من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب، وايضاً بحث إمكانية بدء التعاون من خلال عقد دورات تدريبية موجهة للإعلاميين العرب حول كيفية مواجهة الأفكار الكاذبة والتطرف وتصحيح الصورة النمطية المنتشرة حول المنطقة العربية.

أوراق عمل لتعزيز المستقبل الرقمي العربي

ناقش اجتماع اللجنة العربية للإعلام الالكتروني الخامس عشر، على مدار يومين العديد من أوراق العمل، واستعرض ممثلو الدول الأعضاء في اجتماعات الامانة العامة لجامعة الدول العربية مشروع مدونة السلوك للإعلام الالكتروني ومناقشة أهمية جذب الخبرات واستقطاب الأفكار الجادة لصنع محتوى اعلامي هادف وموجه وتقديم تطبيقات ذكية تواجه ما هو منتشر في الساحة الالكترونية من ألعاب هدامة تخدم توجهات منظمات إرهابية وغيرها.

وقدم المهندس عبد الرحمن المرزوقي، مدير الأمن السيبراني في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورقة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني"، وتناولت سبل خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة، على جانب تصميم وتنفيذ إطار قانوني وتنظيمي شامل لمعالجة جميع أنواع الجرائم السيبرانية، وبناء إطار تنظيمي لحماية التقنيات الحالية والناشئة، ووضع أنظمة داعمة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من التهديدات السيبرانية كما تناولت ورقة العمل تمكين منظومة حيوية للأمن السيبراني من خلال الاستفادة من سوق الأمن السيبراني في الدولة والذي تصل قيمته إلى 1.8 مليار درهم، وتطوير قدرات المتخصصين في الأمن السيبراني، وحماية الأصول الحيوية لدولة الإمارات ضمن قطاعات حيوية.

وخلال اليوم الأول، قدّم العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في القيادة العامة لشرطة دبي، ورقة عمل تناول فيها مبادرة الألعاب الإلكترونية التوعوية، ركزت على إطلاق المبادرات الرائدة والطموحة على مستوى الامارات من قبل الجهات المختلفة من أجل بناء أجيال قادرة على التعامل مع التحديات والمخاطر وتتمتع بالوعي الشامل والتحصين الذاتي. في حين قدمت الدكتورة بشرى البلوشي مدير الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني ورقة عمل بعنوان "استشراف المستقبل في الإعلام الإلكتروني" وتناولت فيها المحاور الخمسة التي ترتكز عليها استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني وهي إيجاد مجتمع واعٍ بمخاطر الأمن الالكتروني، وأمن الفضاء الالكتروني، والابتكار، ومرونة الفضاء الالكتروني، بالإضافة إلى التعاون المحلي والدولي.

وشهد اليوم الثاني والختامي لاجتماعات اللجنة العربية للإعلام الالكتروني استعراض مؤسسة وطني الإمارات مقترح الموقع الإلكتروني الجديد للجنة والمميزات التي ستتضمنها المنصة، فضلا عن مناقشة جملة من أوراق العمل حيث قدمت أمل البلوشي، مدير برنامج جودة الحياة الرقمية بمجلس الوزراء ورقة عمل بعنوان "برنامج جودة الحياة الرقمية" إحدى مبادرات البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، مشيرة إلى أن الحياة الرقمية تستوجب استحداث إطار تنظيمي، وجهود للتوعية والحماية وتحديد السلوكيات الاجتماعية في العالم الرقمي إنشاء الجهات المشرفة والرادعة لضبط التطور وتوجيهه نحو الاتجاه الصحيح.

وقدّم الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي، مجموعة اتصالات ورقة عمل بعنوان "الجيل الخامس لتمكين المستقبل" تناول فيها دور قطاع الاتصالات في خدمة الإعلام، مبيناً أن الاحصائيات تؤكد أن شبكة الجيل الخامس ستسهم إيجابياً في زيادة العوائد المالية وظهور مصادر جديدة للإعلان والمحتوى، حيث وصل اجمالي عائدات قطاع الإعلام العالمي المعتمد على شبكات الجيل الثالث والرابع في العام 2016 الى 150 مليار دولار تقريباً ومن المتوقع أن تصل عائدات قطاع الإعلام الجديد والإعلام الإلكتروني المدعوم بتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وقطاع الدعاية عبر الهواتف الذكية، والبث التلفزيوني عبر شبكات النطاق العريض، والمحتوى التلفزيوني عبر شبكة الجيل الخامس إلى ما يقارب الــ 350 مليار دولار في العام 2025 والى 450 مليار دولار في العام 2028.

وناقشت ورقة عمل قدمها النقيب عبد الله الشحي من شرطة دبي وحملت عنوان "الجرائم الإلكترونية"، تجربة الإمارات من خلال منصة " ECrime " التي تهدف لتحقيق العدالة وحفظ خصوصية ضحايا الجرائم الالكترونية والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

ويستضيف نادي دبي للصحافة ثلاثة اجتماعات منبثقة عن مجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات وبدأت في الثاني عشر من يناير الجاري وتستمر حتى السادس عشر من الشهر ذاته. وتختتم الاجتماعات باجتماع الدورة العادية (12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، والتي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب